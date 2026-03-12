Kraków: Duże zmiany w komunikacji miejskiej. Popularna linia tramwajowa pojedzie inaczej

Utrudnienia w rejonie Mistrzejowic. Tramwaje nie pojadą z Ronda Piastowskiego do Miśnieńskiej

W związku z realizacją inwestycji Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (etap IV), od 14 do 22 marca 2026 roku zaplanowano wyłączenie ruchu tramwajowego na odcinku pomiędzy Rondem Piastowskim a pętlą Miśnieńska.

Przez dziewięć dni linia tramwajowa numer 14 zmieni swoją trasę i będzie dojeżdżać tylko do Ronda Hipokratesa. Zmiany są bezpośrednio związane z wejściem prac budowlanych w decydującą fazę. W związku z tym od soboty (14 marca) do niedzieli (22 marca) na wspomnianym odcinku nie będzie kursował żaden tramwaj. Pasażerowie z Mistrzejowic będą musieli korzystać z tymczasowej trasy linii 14, która swój bieg rozpocznie na Dworcu Towarowym i zakończy właśnie na Rondzie Hipokratesa.

Linia 14 skrócona do Ronda Hipokratesa. Przystanki bez obsługi

Tymczasowe skrócenie trasy linii 14 oznacza dla pasażerów z rejonu Mistrzejowic konieczność szukania innych opcji dojazdu, w tym przesiadek na autobusy. Oficjalny komunikat magistratu informuje, że bez obsługi tramwajowej pozostaną cztery przystanki: Dunikowskiego, Rondo Piastowskie, Os. Złotego Wieku oraz Miśnieńska.

W związku z tym mieszkańcy muszą spodziewać się wydłużenia czasu podróży do centrum Krakowa. Budowa nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic docelowo poprawi jakość transportu publicznego i odciąży drogi, jednak na razie wiąże się z niedogodnościami. Tramwaje na wyłączony odcinek mają powrócić w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, zaraz po zakończeniu tego etapu prac.

