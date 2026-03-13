Zatroszcz się o swoje ciało wiosną, czyli jak powinna wyglądać pielęgnacja, gdy wychodzi słońce

LUNA™ 4 body

FOREO stawia kolejny śmiały krok, zachęcając użytkowników do przeniesienia zaawansowanych rytuałów pielęgnacyjnych z twarzy na całe ciało. LUNA™ 4 body powstała z inspiracji ponadczasowym klasykiem marki – kultową szczoteczką LUNA™.

LUNA™ 4 body to innowacyjna, aksamitnie miękka szczotka, która dzięki delikatnym pulsacjom T-Sonic™ głęboko oczyszcza, złuszcza i masuje skórę, pozostawiając ją wyraźnie gładszą i bardziej miękką. Urządzenie odpowiada również na jeden z najczęstszych problemów estetycznych – cellulit. Autorska technika masażu T-Sonic™ wspiera redukcjęjego widoczności poprzez oddziaływanie na nagromadzenie płynów w strukturze kolagenu oraz wspomaganie redystrybucji tkanki tłuszczowej. Jednocześnie poprawia mikrokrążenie, stymulując produkcję kolagenu, który odpowiada za jędrność i elastyczność skóry. Ultra higieniczna, silikonowa głowica dopasowuje się do naturalnych krzywizn ciała. Skuteczność szczotki LUNA™ 4 body została potwierdzona klinicznie – usuwa 99% zanieczyszczeń, a przy tym jest 35 razy bardziej higieniczna niż tradycyjne szczotki z nylonowymwłosiem. W 100% wodoodporna, szybkoschnąca i nieporowata powierzchnia silikonu zapobiega gromadzeniu się bakterii.

i Autor: FOREO/ Materiały prasowe

BEAR™ 2 body

Wprowadzenie drugiej generacji urządzeń mikroprądowych do twarzy ugruntowało pozycję marki FOREO jako niekwestionowanego lidera w tej kategorii. Urządzenie BEAR™ 2 body do pielęgnacji ciała znacząco poprawia jędrność i elastyczność skóry oraz redukuje widoczność głębokich i drobnych zmarszczek już w ciągu jednego tygodnia. BEAR™ 2 body modeluje i ujędrnia skórę, wygładzając jej strukturę w obszarze ud, pośladków, ramion i brzucha. Urządzenie wykorzystuje cztery technologie, unikalne dla FOREO. Kluczowąrolę odgrywają dwa rodzaje mikroprądów – Advanced Microcurrent™ oraz Sculpting Microcurrent™ – z których każdy pełni odrębną funkcję. Advanced Microcurrent™ to stabilny impuls stymulujący mięśnie do wzmocnienia i jednocześnie napinający skórę ponad nimi. Sculpting Microcurrent™ dociera głębiej, intensywnie tonizując mięśnie i nadając sylwetce bardziej wyrzeźbiony wygląd. Opatentowany system Anti-Shock™ 2.0 automatycznie dostosowuje intensywność mikroprądów do kondycji skóry, zapewniając pełne bezpieczeństwo i komfort terapii. Z kolei masaż T-Sonic™ w połączeniu z mikroprądami wspomaga drenaż limfatyczny, redukuje nagromadzone płyny w strukturach kolagenowych oraz wspiera redystrybucję tkanki tłuszczowej. Skóra staje się wyraźnie gładsza, bardziej napięta i wymodelowana.

Mikroprądy stymulują produkcję kolagenu i elastyny – białek kluczowych dla jędrności skóry i redukcji zmarszczek. BEAR™ 2 body dodatkowo pobudza mikrokrążenie, zwiększając dopływ tlenu i składników odżywczych do komórek. Przyspiesza tym samym procesy regeneracyjne, wspiera wyrównanie kolorytu i sprzyja zdrowemu wyglądowi skóry.

Urządzenie BEAR™ 2 body, wymaga stosowania serum przewodzącego. Dlatego stworzono kosmetyk SUPERCHARGED™ Firming Body Serum, działający ujędrniająco, nawilżająco i znacząco zwiększający produkcję kolagenu typu I.

i Autor: FOREO/ Materiały prasowe

i Autor: FOREO/ Materiały prasowe

FAQ ™ 411

FAQ ™ 411 to urządzenie do terapii światłem z mikroprądami (do 960 µA) i czerwonym światłem LED o udowodnionym działaniu tonizującym, ujędrniającym i modelującym sylwetkę, a jednocześnie wygładzającym i redukującym cellulit.

Masaż T-Sonic™ poprawia krążenie i drenaż limfatyczny, minimalizując cellulit i obrzęki. To urządzenie najlepiej stosować z serum do modelowania ciała FAQ™ Body Sculpt Serum, aby zwiększyć elastyczność, głęboko nawilżyć i zmaksymalizować efekty mikroprądów. Serum zawiera ujędrniający kompleks 4 peptydów, ekstrakt z kelpu poprawiający elastyczność i 8 różnych rodzajów kwasu hialuronowego dla głębokiego odżywienia.