Wiosenna odnowa dla skóry

W tym okresie warto sięgnąć po produkty, które działają wielowymiarowo – silnie nawilżają, wspierają procesy regeneracyjne, pomagając skórze odzyskać energię po zimie. Odpowiednio dobrane formuły mogą subtelnie wygładzić cerę, poprawić jej koloryt i przywrócić uczucie komfortu, jednocześnie przygotowując ją na cieplejsze dni i większą ekspozycję na słońce. Oto produkty EISENBERG, które pomagają skórze odzyskać świeżość i promienny wygląd na nowy sezon.

GŁĘBOKIE OCZYSZCZENIE

Pierwszym krokiem w kierunku świeżej, promiennej cery jest dokładne, ale jednocześnie delikatne oczyszczenie. EISENBERG REVITALISING CLEANSING & MAKE-UP REMOVING BALM otula skórę jedwabistą, zmysłową konsystencją, skutecznie rozpuszcza makijaż, filtry przeciwsłoneczne, nadmiar sebum oraz codzienne zanieczyszczenia. W kontakcie z wodą balsam zmienia się w lekkie, kremowe mleczko, zapewniając dogłębne oczyszczenie bez uczucia ściągnięcia. Formuła wzbogacona o technologię Trio-Molecular® wspiera naturalne mechanizmy obronne skóry, pozostawiając ją miękką, nawilżoną i komfortową. To idealny początek wiosennego rytuału pielęgnacyjnego, który świetnie przygotowuje cerę na kolejne etapy regeneracji po zimie.

SPRAWDŹ: EISENBERG REVITALISING CLEANSING & MAKE-UP REMOVING BALM, 269 zł/ 100 ml/sephora.pl

DELIKATNE ZŁUSZCZANIE

Kolejnym etapem wiosennej pielęgnacji jest subtelne złuszczanie, które pomaga przywrócić skórze świeżość i promienny wygląd. EISENBERG YOUTH TREATMENT LOTION 1 działa jak booster pielęgnacyjny – wspiera odnowę komórkową, delikatnie usuwa martwe komórki naskórka i wygładza strukturę skóry, dzięki czemu cera staje się bardziej jednolita i rozświetlona. Lekka, nietłusta formuła sprawia, że kosmetyk doskonale sprawdza się w codziennej pielęgnacji. Składniki aktywne takie jak ekstrakt z czarnej wierzby, glukonolakton, rokitnik i aloes wspierają proces mikroeksfoliacji, pomagając skórze odzyskać świeżość i naturalny blask – idealny na początek nowego sezonu.

SPRAWDŹ: EISENBERG YOUTH TREATMENT LOTION 1, 359 zł/100 ml/sephora.pl

NATURALNY BLASK

Czasami skóra potrzebuje szybkiego zastrzyku energii, który przywróci jej świeży, wypoczęty wygląd. EISENBERG YOUTH ELIXIR to lekki, rozświetlający żel liftingujący, który pomaga zredukować oznaki zmęczenia i stresu, jednocześnie nadając cerze naturalny blask. Dzięki zawartości ekstraktów z miłorzębu japońskiego i zielonej herbaty skóra staje się bardziej jędrna, wygładzona i pełna światła. Formuła Trio-Molecular® wspiera regenerację i dodaje skórze energii. Produkt można stosować jako element codziennej pielęgnacji lub szybki sposób na rozświetlenie cery przed ważnym wyjściem. To idealny moment w rytuale pielęgnacyjnym, gdy skóra odzyskuje świeżość i młodzieńczy blask.

SPRAWDŹ: EISENBERG YOUTH ELIXIR, 359 zł/100 ml/sephora.pl

TARCZA OCHRONNA

Wraz z nadejściem wiosny znów najważniejszym elementem pielęgnacji staje się codzienna ochrona przeciwsłoneczna. EISENBERG THE IDEAL PROTECTION zapewnia wielowymiarową tarczę dla skóry, chroniąc ją nie tylko przed promieniowaniem UV, ale także przed zanieczyszczeniami środowiskowymi oraz światłem niebieskim. Lekka, kremowa emulsja wzbogacona o ceramidy roślinne, aloes i masło shea nawilża oraz wzmacnia barierę ochronną skóry, jednocześnie doskonale sprawdzając się jako baza pod makijaż. To ostatni, ale kluczowy krok w wiosennym rytuale pielęgnacyjnym – ochrona, która pozwala skórze cieszyć się słońcem bez utraty jej naturalnego blasku.

SPRAWDŹ: EISENBERG THE IDEAL PROTECTION, 639 zł/50 ml/sephora.pl