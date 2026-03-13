Jak wybrać idealny podkład na wiosnę i lato?

Zimowe miesiące często wymagają od podkładów maksymalnego krycia i dodatkowej ochrony przed chłodem. Wiosną i latem, gdy temperatura rośnie, skóra produkuje więcej sebum, a słońce intensywniej oddziałuje na cerę. Ciężkie, gęste podkłady mogą wtedy zatykać pory, tworzyć efekt maski i spływać z twarzy, zwłaszcza podczas upałów. Zmiana formuły na lżejszą to klucz do utrzymania zdrowego wyglądu skóry i komfortu przez cały dzień.

Wybierając podkład na wiosnę i lato, zwróć uwagę na kilka istotnych cech. Po pierwsze, formuła – szukaj produktów o lekkiej konsystencji, np. na bazie wody, fluidów, kremów BB/CC lub podkładów mineralnych. Po drugie, stopień krycia – zazwyczaj preferujemy lżejsze krycie, które pozwala skórze oddychać i wygląda bardziej naturalnie. Po trzecie, wykończenie – matowe lub satynowe będzie najlepsze dla cery mieszanej i tłustej, natomiast cery suche i normalne mogą sięgnąć po delikatne, rozświetlające wykończenia.

Słońce jest jednym z głównych czynników przyspieszających starzenie się skóry i powodujących przebarwienia. Podkład na wiosnę i lato powinien zawierać filtr SPF, najlepiej na poziomie minimum 20-30. Pamiętaj jednak, że podkład z filtrem nie zastąpi pełnowartościowego kremu z filtrem przeciwsłonecznym, ale stanowi dodatkową warstwę ochrony. To szczególnie ważne, jeśli spędzasz dużo czasu na zewnątrz.

Wysoka temperatura i wilgotność powietrza to wyzwanie dla każdego makijażu. Szukaj podkładów, które są określane jako "long-lasting", "wodoodporne" lub "potoodporne". Takie formuły zawierają składniki, które pomagają utrzymać makijaż na miejscu przez wiele godzin, minimalizując ryzyko ścierania się czy spływania. Pamiętaj też o utrwaleniu makijażu pudrem transparentnym i mgiełką fiksującą.

Wiosną i latem nasza skóra często nabiera delikatnej opalenizny, dlatego kolor podkładu, którego używałaś zimą, może okazać się za jasny. Przed zakupem nowego produktu, zawsze przetestuj odcień na linii żuchwy w naturalnym świetle. Wybierz kolor, który idealnie stapia się ze skórą, nie tworząc widocznej granicy. Możesz też rozważyć zakup dwóch odcieni – jaśniejszego na początek wiosny i nieco ciemniejszego na lato, by móc je mieszać.

SEPHORA COLLECTION BEST SKIN EVER

Już od pierwszej minuty i po jednej aplikacji podkład BEST SKIN EVER zapewnia idealne stopniowane krycie: od średniego po mocne. Koryguje niedoskonałości i zaczerwienienia, nie tworząc efektu maski. Naturalne satynowe wykończenie i niewyczuwalna konsystencja nadają Twojej cerze najpiękniejszy wygląd.

Lancôme Teint Idole Ultra Wear 24h

Długotrwały podkład Lancôme Teint Idole Ultra Wear 24h zapewnia nieskazitelne krycie i naturalnie matowe wykończenie. Kryje wszelkie niedoskonałości, zachwyca nawet 24-godzinną trwałością, nie wysusza skóry i pozostawia cerę idealnie gładką i pięknie jednolitą.

Wzbogacona kwasem hialuronowym, olejem moringa, witaminą E i filtrem ochronnym Urban Shield, zaawansowana formuła pozwala skórze oddychać, jednocześnie chroniąc ją przed promieniowaniem słonecznym i zanieczyszczeniami środowiska.

Maybelline Super Stay® Lumi Matte

Poznaj Super Stay Lumi Matte 30H od Maybelline New York – lekki, długotrwały podkład, który zapewni Ci nieskazitelne krycie aż do 30 godzin!* Ciesz się komfortem i oddychającą formułą wzbogaconą aminokwasami, odporną na pot, wodę i ścieranie. Odkryj efekt satynowego matu i zapomnij o efekcie maski! Dostępny w 6 odcieniach dla każdego typu cery. Formuła wegańska, nie zatyka porów, testowana dermatologicznie, odpowiednia również dla skóry wrażliwej.

NARSLight Reflecting Foundation

Płynny podkład łączy w sobie makijaż oraz pielęgnację skóry i jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry, nawet wrażliwej. Działa jak podkład korygujący, który rozmywa niedoskonałości, wygładza pory oraz pomaga ukryć przebarwienia i zaczerwienienia skóry. Light Reflecting Foundation Nars pomaga poprawić świetlistość skóry po sześciu tygodniach codziennego stosowania, nawet po demakijażu.