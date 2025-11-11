5 czubatych łyżek zamaskuje siwe włosy bez farby. Przyciemni pasma i nada im blasku. Sposób na siwe włosy u brunetek

Siwe włosy często skłaniają do farbowania, ale istnieją domowe metody, które mogą je skutecznie zamaskować bez użycia chemii.

Wystarczy 5 łyżek, aby pozbyć się siwych włosów bez farbowania. Ciemny kolor wróci i zamaskuje siwiznę

Wiele kobiet widząc u siebie siwe odrosty, natychmiast stara się je zamaskować farbą. Srebrzyste pasma powodują u nich poczucie dyskomfortu. Farbowanie włosów jest jedną z najbardziej popularnych metod maskowania siwych odrostów. Jest ona niezwykle prosta, a zarazem skuteczna. Jednak warto mieć na uwadze fakt, że regularne przeprowadzanie takiego zabiegu na pasmach z czasem może je niszczyć i przesuszać. Dlatego, jeśli chcesz pozbyć się siwych włosów bez farbowania, wypróbuj domowe sposoby. W wielu sytuacjach są równie skuteczne, a na pewno są tańsze i bezpieczne. Jedną z nich poleciła mi ciocia i muszę przyznać, że u mnie sprawdza się znakomicie. Jest nią płukanka z kawy, która znakomicie przyciemnia włosy, maskując te srebrne. Około 5 czubatych łyżek świeżo zmielonej kawy zalej dwiema szklankami wody i gotuj przez kilka minut. Po ostudzeniu odcedź i taką płukanką powoli polewaj swoje włosy. Pozostaw na 20 minut i spłucz. Czynność powtórz kolejnego dnia. Płukanka z kawy znakomicie sprawdza się w przypadku ciemnych lub rudych pasm i w dosłownie kilka minut potrafi zneutralizować siwiznę, a regularne powtarzanie tego zabiegu sprawia, że siwe włosy są praktycznie niewidoczne.

Domowe sposoby na siwe włosy u brunetek

Poza płukanką z kawy, innym skutecznym sposobem na siwe włosy bez farbowania jest wywar z orzechów włoskich. Taka płukanka przyciemnia siwe włosy, a przy okazji świetnie je odżywia i wzmacnia też ich cebulki. Najskuteczniejszy będzie wywar z zielonych łupin orzecha, jednak poza sezonem, sprawdzą się też i skorupki. Należy je gotować w wodzie pod przykryciem przez około pół godziny. Po odcedzeniu i przestudzeniu zastosuj płukankę na umyte włosy.