Zawsze przed wyjściem z domu spryskuję swoje buty lakierem do włosów. Popularny problem zniknął. Sposób na farbujące buty

Mieszam ze sobą te 4 składniki i robię proszek do prania białych ręczników. Wsypuję go do bębna pralki i nastawiam pranie ręczników. Po praniu ręczniki są mięciutkie i śnieżnobiałe

Lakier do włosów jako nabłyszczacz do butów

Istnieje wiele domowych sposobów na pielęgnację obuwia. Z pewnością znajomość tych trików ułatwi nam życie, ale też uratuje sytuacje, gdy musimy szybko wyjść, a nasze ulubione buty są zabrudzone lub wymagają szybkiego nabłyszczenia, a nie mamy czasu, aby je wypastować. Co wówczas można zrobić, aby doprowadzić swoje obuwie do ładu? Okazuje się, że pomocny będzie lakier do włosów, który świetnie sprawdzi się jako produkt nabłyszczający do butów. Wystarczy spryskać nim wyczyszczone i suche obuwie. Buty będą lśnić, a do tego lakier będzie je chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Zawsze przed wyjściem z domu spryskuję swoje buty lakierem do włosów. Popularny problem zniknął

Lakier do włosów może pomóc w zwalczaniu jeszcze jednego dość częstego problemu związanego z naszym obuwiem. Chodzi o farbowanie skarpetek. Otóż chyba każdy z nas był w sytuacji, kiedy nasze nowe sneakersy lub trampki zabarwiły jasne skarpetki. Dzieje się to najczęściej w ciepłe dni, kiedy stopy się pocą. Jak temu zaradzić? Ja zawsze przed wyjściem z domu spryskuję wnętrze swoich butów lakierem do włosów i nigdy nie miałam zafarbowanych skarpet. Wynika to z faktu, że ten kosmetyk tworzy warstwę ochronną, przez którą barwnik nie przenika.