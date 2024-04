Sięgam do piórnika córki i czyszczę tym białe buty. Po 2 minutach są jak nowe i to bez prania. Sposób na czyszczenie butów

Wsypuję to do wody i energicznie mieszam. Pranie tapicerki stało się przyjemnością. Plamy z kanapy znikają w mgnieniu oka. Sposób na czyszczenie tapicerki

Białe buty typu sneakersy są nieodłącznym elementem wielu naszych wiosennych stylizacji. Niestety jednak bardzo szybko się brudzą, a zbyt częste pranie ich w pralce mogłoby je zniszczyć. Co zatem powinniśmy zrobić w takiej sytuacji? Czy istnieje jakiś sposób na wyczyszczenie białych butów i ich podeszew bez prania? Najważniejszą zasadą pielęgnacji butów z białą podeszwą jest ich regularne czyszczenie, dzięki cze mu zapobiegniemy sytuacji, w której brud niemal weżre się w gumową strukturę podeszwy, powodując jej trwałe przebarwienie. Chcesz szybko wyczyścić swoje białe buty, bo musisz zaraz wyjść z domu? Sięgnij do piórnika i użyj gumki do ścierania. Ten sposób znakomicie sprawdzi się także w przypadku butów wykonanych z zamszu lub nubuku. Po prostu delikatnie potrzyj suche zabrudzenia na obuwiu gumką. Na bieżąco strzepuj startą gumkę, aby nie przywarła do materiału. I gotowe! Z kolei jeśli buty są mocno pobrudzone, to wyczyść je mieszanką wody z octem 1:1. Zwilż w niej ściereczkę i pocieraj zabrudzone miejsca na butach.

Jak prać buty w pralce?

Oczywiście raz na jakiś czas warto buty uprać w pralce. Tu jednak należy zwrócić uwagę na kilka ważnych zasad, dzięki którym nasze obuwie nie ulegnie zniszczeniu. W pierwszej kolejności dokładnie wyczyść je z powierzchownego brudu, wyjmij sznurówki i wkładki, a następnie umieć w poszewce na poduszkę. Możesz włożyć do bębna razem z butami duży ręcznik, który będzie je amortyzować podczas prania. Jeśli chcesz prać buty w pralce to koniecznie pamiętaj o ustawieniu odpowiedniego programu. Najlepiej, aby był krótki i delikatny - temperatura maksymalnie 30 stopni, wirowanie 400 obrotów/minutę.