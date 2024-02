Wyjmuję z szafki na przyprawy i wkładam listki do butów. Brzydki zapach szybko znika. Najlepszy sposób na przepocone buty

Za każdym razem wkładam to do szuflady z bielizną. Roztacza przepiękny zapach, a w całym pokoju unosi się aromat szczęścia. Naturalny sposób na perfumowanie bielizny

Przeponce buty sportowe najprościej jest wyprać w pralce, gorzej, jeśli brzydki zapach wydobywa się z obuwia skórzanego, szpilek lub innych, którym pranie zaszkodzi. Jednym ze sposobów pozbycia się brzydkiego zapachu jest użycie sody oczyszczonej, ale lepiej będzie zastąpić ją liśćmi laurowymi.

Każdy zna zastosowanie liści laurowych w kuchni lub medycynie, ale popularną roślinę można wykorzystać także w innych dziedzinach. Liście laurowe mogą perfumować ubrania i odświeżać buty. To czy dany but nieprzyjemnie pachnie, zależy od tego, jak działają nasze gruczoły potowe na stopach. Liczy się również rodzaj obuwia. W naturalnych i oddychających materiałach nasza stopa będzie pociła się znacznie mniej, ale i tak nie zawsze da się uniknąć przykrego zapachu. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest włożenie do butów kilku listków laurowych. Najlepiej robić to każdego wieczora. Liście laurowe są bogate w olejki eteryczne, mają również właściwości pochłaniania wilgoci, przez co neutralizują brzydki zapach. Niektórzy nawet twierdzą, że liście laurowe mogą przynieść szczęście. Od najdawniejszych czasów były uważane za talizman, który chronił ludzi przed chorobami i sprzyjał bogactwu. Liście laurowe noszone w kieszeni według ludowych przesądów spełniają marzenia, włożone do portfela przyciągają bogactwo.

