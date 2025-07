Śmiertelny wypadek motocyklisty w Lichwinie. Wypadł z jezdni i uderzył w ogrodzenie

Do tragicznego wypadku doszło rano we wtorek, 29 lipca w miejscowości Lichwin (gmina Pleśna). Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 25-letni motocyklista, mieszkaniec powiatu tarnowskiego, jadąc w kierunku Siemiechowa, stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi. - Zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie do przydrożnego rowu, po czym uderzył w ogrodzenie jednej z posesji – relacjonują funkcjonariusze.

Na miejsce natychmiast skierowano liczne służby ratunkowe. Oprócz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, na miejscu pojawił się zespół ratownictwa medycznego oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Niestety, mimo długotrwałej reanimacji, życia młodego mężczyzny nie udało się uratować.

Obecnie, pod nadzorem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tarnowie, prowadzone są intensywne czynności procesowe. Ich celem jest ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego zdarzenia.

Apel policji po tragicznym wypadku

Policja apeluje do wszystkich kierowców o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. - Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich. Chwila nieuwagi może kosztować życie – podkreślają funkcjonariusze.

