Podhale: Tragiczna śmierć 16-latka! Pirat drogowy uciekł z miejsca wypadku

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek (27/28 lipca) na drodze między miejscowościami Morawczyna i Trute w powiecie nowotarskim. Jak poinformował PAP asp. sztab. Łukasz Burek, rzecznik nowotarskiej policji, 16-letni chłopak szedł sam po jezdni, poza terenem zabudowanym i na nieoświetlonym odcinku drogi, gdzie dozwolona prędkość wynosi 90 km/h. W pewnym momencie został potrącony przez nadjeżdżający pojazd.

Siła uderzenia była ogromna, ponieważ nastolatek doznał bardzo ciężkich obrażeń ciała. Został przetransportowany do szpitala, gdzie nad ranem zmarł.

Szczególnie bulwersujący jest fakt, że kierowca, który potrącił 16-latka, nie udzielił mu pomocy i uciekł z miejsca wypadku. Takie zachowanie jest nie tylko skrajnie nieodpowiedzialne, ale również karalne.

Policja zatrzymała 55-letniego mężczyznę

W związku z wypadkiem policja zatrzymała 55-letniego mężczyznę. Mundurowi podejrzewają, że to właśnie on doprowadził do potrącenia dziecka w powiecie nowotarskim.

- W toku intensywnych działań podjętych przez policjantów zatrzymano 55-letniego mężczyznę podejrzewanego o kierowanie pojazdem, który brał udział w tym zdarzeniu. Z mężczyzną prowadzone są czynności procesowe, został także poddany badaniom – pobrano mu krew do analizy pod kątem obecności alkoholu i środków odurzających. Na miejscu pracowali funkcjonariusze Policji pod nadzorem prokuratora. Prowadzone postępowanie ma na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia - informują funkcjonariusze z Nowego Targu.

W związku z intensywnymi opadami deszczu na drogach w Małopolsce panują kiepskie warunki do jazdy. Jest ślisko, co oczywiście sprzyja występowaniu niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Wszyscy uczestnicy ruchu powinni wziąć pod uwagę, że mniej przyczepna nawierzchnia wydłuża drogę hamowania. Służby apelują do kierowców o poruszanie się z mniejszą prędkością i zachowanie szczególnej ostrożności. Z kolei piesi nie powinni zapominać o zakładaniu odblasków, zwłaszcza gdy korzystają z dróg znajdujących się poza obszarami zabudowanymi.