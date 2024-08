Kroję na pół, wkładam do miski i grzeję piekarnik. Tłuszcz i spalenizna znikają w mig. Czyszczenie piekarnika

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Piekarnik to jedno z najtrudniejszych do czyszczenia urządzeń AGD. Wystarczy dosłownie jedno pieczenie, aby pojawiły się plamy przypalonego tłuszczu czy resztek jedzenia. Oczywiście niektóre urządzenia są wyposażone już w specjalną funkcję czyszczenia wnętrza. Dlatego warto z niej korzystać raz na kilka pieczeń, aby nie dopuścić do trwałego przywierania zabrudzeń. Jednak jeśli Twój sprzęt kuchenny nie posiada takiej opcji, to nic straconego. Można wyczyścić piekarnik bez szorowania domowym i bezpiecznym dla jedzenia sposobem. Wystarczy zastosować czyszczenie parą wodną z dodatkiem cytryny. Oczywiście zaznaczę, że ten sposób znakomicie sprawdza się w przypadku usuwania bieżących zabrudzeń lub ewentualnie jako czyszczenie wstępne przy bardziej zabrudzonym piekarniku.

Jeśli chcesz wyczyścić swój piekarnik za pomocą pary wodnej, wlej pół litra wody do naczynia żaroodpornego i dodaj cytrynę lub dwie przekrojone na pół. Następnie ustaw temperaturę 180 stopni Celsjusza i włącz program z termoobiegiem. Powstająca para wodna doskonale zmiękcza zabrudzenia, które potem łatwo usunąć za pomocą ściereczki.

Czym wyczyścić piekarnik? Domowe sposoby

Istnieją także inne domowe sposoby na wyczyszczenie piekarnika. Jednym z nich jest ocet. Przygotuj roztwór wody z octem w proporcji 1:1 i spryskaj nim wnętrze urządzenia. Następnie przetrzyj gąbką lub ściereczką. Równie dobre efekty daje czyszczenie piekarnika sodą oczyszczoną. Tu warto przygotować pastę z sody, kilku kropel wody i płynu do mycia naczyń. Papkę rozprowadź we wnętrzu piekarnika i pozostaw na 30 minut. Po tym czasie spryskaj środek urządzenia ciepłą wodą i wyszorują gąbką lub kulka z folii aluminiowej.

