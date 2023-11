Profesjonalny szewc zdradził, jak wyczyścić białe podeszwy butów. Wystarczy kilka kropel do wody i ściereczka. Uporczywy brud zniknie, a podeszwy będą jak nowe

Grudzień to miesiąc luksusu. Odliczaj czas do Świąt wyjątkowymi podarunkami dla samej siebie

Jak wyczyścić białe podeszwy? Porady od szewca

Buty z białymi podeszwami są ładne i modne, ale i bardzo trudne w utrzymaniu ich w czystości. Białe podeszwy najczęściej posiada obuwie sportowe oraz, popularne jesienią, sneakersy. Najważniejszą zasadą pielęgnacji butów z białą podeszwą jest ich regularne czyszczenie i niedoprowadzanie do stanu, w którym brud weżre się w gumową strukturę podeszwy. Co zrobić, jeżeli po powrocie do domu zauważyłeś plamy i brud na białych podeszwach? Szewc zdradził, jak czyścić białe podeszwy.

Sposoby na czyszczenie białych podeszw - woda z mydłem

Najprostszym ale i często najskuteczniejszym sposobem na czyszczenie białych podeszw jest woda z mydłem. To niedoceniane połączenie jest bezpieczne dla butów, a przy tym skuteczne. Bawełnianą ściereczką przetrzyj podeszwy i pozostaw ja do wyschnięcia.

Sposoby na czyszczenie białych podeszw - pasta do zębów

Skuteczna w czyszczeniu białych podeszw może okazać się także pasta do zębów. Nałóż niewielką ilość pasty do zębów na wilgotną ściereczkę i energetycznymi ruchami przetrzyj podeszwę. Uważaj, by pasta nie dostała się ma materiał powyżej, bo może się zniszczyć. W kolejnym kroku przemyj podeszwę przy użyciu samej wody.

