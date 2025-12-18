Zawiń w skarpetę i postaw na okne. Szyby przestaną parować, a ty zapomnisz o wilgoci. Bałwanek na zaparowane okna

Zbyt wysoka wilgotność w domu sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, negatywnie wpływając na zdrowie i samopoczucie.

Zaparowane okna to znak, że wilgoć w pomieszczeniach jest za duża, co może prowadzić do problemów zdrowotnych.

Poznaj prosty i tani sposób na domowy pochłaniacz wilgoci, który skutecznie rozwiąże problem zaparowanych szyb.

Wsyp to do skarpetki i postaw na parapecie. Wchłonie całą wilgoć z okien

Zimą powietrze w wielu polskich domach bywa albo zbyt suche, albo za bardzo wilgotne. Suche powietrze może powodować podrażnienia górnych dróg oddechowych oraz przesuszenia skóry. W takim wypadku najlepiej jest zainwestować w nawilżacz lub rozwieszać mokre tkaniny obok grzejników.

Za wysoka wilgoć może z kolei przyczyniać się do pojawienia się pleśni oraz grzybów. Może także wpływać na nasze samopoczucie i zwiększać objawy astmy oraz alergii. Najważniejszym czynnikiem przeciwdziałającym wilgoci w domu jest odpowiednia cyrkulacja powietrza. Ważne jest zatem, aby mieszkanie regularnie wietrzyć. Dzięki temu świeże powietrze będzie wtłaczane do pomieszczeń, a wilgoć będzie się naturalnie regulowała. Naukowcy wskazują, że najzdrowsza wilgotność powietrza oscyluje wokół 40-60 procent.

Jeżeli po nocy zauważasz, że szyby w oknach są zaparowane to znak, że wilgoć może być za wysoka. W takiej sytuacji pomocne mogą okazać się domowe pochłaniacze wilgoci. Absorbują one nadmiar wody sprawiając, że przestaje ona nadmiernie zbierać się na oknach. Przygotowanie takiego pochłaniacza wilgoci jest banalnie proste. Wystarczy, że weźmiesz starą, bawełnianą skarpetkę i obficie nasypiesz do niej sody oczyszczonej (opcjonalnie możesz również sięgnąć po nieugotowany ryż). Całość należy związać, aż powstanie skarpetkowy bałwanek. Tak przygotowany pochłaniacz należy położyć na parapecie pod oknem. Soda oczyszczona świetnie absorbuje nadmiar wody i sprawia, że problem wilgoci szybko znika. Już po jednej nocy szyby przestaną być zaparowane.

Pamiętaj, że domowe pochłaniacze wilgoci należy regularnie zmieniać. Raz na kilka dni wymieniaj sodę oczyszczoną na świeżą. Dzięki temu pochłaniacz będzie działał poprawnie.