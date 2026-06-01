Taki układ mieszkania to koszmar. Przez to tracisz prywatność i przestrzeń

Rynek nieruchomości w Polsce. Dlaczego nowe mieszkania mają coraz gorszy układ?

Z biegiem lat polski rynek nieruchomości przeszedł potężną transformację, co widać nie tylko w estetyce, ale przede wszystkim w projektowaniu przestrzeni. Współczesne inwestycje deweloperskie masowo rezygnują z prostych i powtarzalnych schematów, które królowały w epoce PRL-u. W tamtych czasach popularne były zamknięte, foremne pokoje z wyraźnym podziałem stref. Dziś stawia się na tak zwaną nowoczesność. W nowych blokach dominują otwarte przestrzenie dzienne, aneksy kuchenne oraz nietypowe kształty pomieszczeń, co w teorii ma idealnie pasować do dzisiejszego tempa życia.

Niestety, ta nowoczesna wizja rzadko gwarantuje wygodę. Architekci za wszelką cenę starają się wycisnąć każdy metr kwadratowy, by rzut mieszkania kusił oko kupującego. W efekcie takiego podejścia lokale tracą swój podstawowy atut, którym jest codzienna funkcjonalność i wygoda domowników.

Najgorszy układ mieszkania. Długi korytarz i pokoje przechodnie

Jednym z największych błędów projektowych jest absurdalnie duży przedpokój. W wielu lokalach ten ciąg komunikacyjny pochłania ogromną część dostępnego metrażu, nie dając w zamian żadnych praktycznych korzyści. Taki korytarz służy wyłącznie do przemieszczania się, marnując cenną przestrzeń, którą można by wykorzystać znacznie lepiej.

Kolejną architektoniczną pułapką są pokoje przechodnie. Konieczność wchodzenia do jednego pomieszczenia, by dostać się do drugiego, to rozwiązanie całkowicie niszczące spokój i prywatność domowników. Niestety to wciąż powszechny błąd rzutujący na komfort całego życia w danym miejscu.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Mieszkania z czasów PRL [ZDJĘCIA]

16

Aneks kuchenny w salonie. Dlaczego to rozwiązanie bywa uciążliwe?

Sporo nerwów przysparza również kwestia gotowania. Bardzo często kuchnia zostaje zredukowana do ciasnego aneksu w pokoju dziennym lub staje się jedynie wnęką w korytarzu. Brak odpowiednio dużego blatu, miejsca na jadalniany stół oraz wyraźnego oddzielenia strefy roboczej sprawia, że przygotowywanie posiłków staje się udręką. Co więcej, w takim ciasnym układzie wszelkie hałasy i kuchenne zapachy błyskawicznie rozchodzą się po całym mieszkaniu.

Brak światła dziennego. Ciemne mieszkania drastycznie tracą na komforcie

Poważnym mankamentem wielu nieruchomości jest też fatalne nasłonecznienie. Nierzadko zdarza się, że główny salon ma mocno okrojony dostęp do promieni słonecznych, podczas gdy kuchnia czy inne zakątki mieszkania toną w mroku przez cały dzień. Brak naturalnego światła sprawia, że wnętrza stają się ponure, a codzienne funkcjonowanie w nich męczy bez względu na to, jak dużą powierzchnią metrażową dysponujemy.

Patodeweloperka w Polsce. Deweloperzy nie myślą o funkcjonalności lokali

Zdecydowana większość tych architektonicznych wpadek to efekt twardej kalkulacji biznesowej. Projektanci optymalizują plany pod kątem maksymalizacji zysków ze sprzedaży, a nie pod kątem wygody przyszłych nabywców. Głównym celem jest upchnięcie jak największej liczby mieszkań na danej powierzchni budynku. Konsekwencje są łatwe do przewidzenia – lokale wyglądają świetnie na papierowych rzutach, ale po przeprowadzce brutalnie weryfikują wyobrażenia o wygodnym życiu.