Duża akcja strażników granicznych. Część towaru pochodziła z przemytu z Rosji

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
Dominika Bakura
2026-06-01 13:01

Ponad 2 tony tytoniu i 280 litrów spirytusu! Prokuratura Regionalna w Gdańsku oskarżyła siedmiu mieszkańców okolic Słupska o obrót papierosami, tytoniem i alkoholem pochodzącymi z przemytu. Mogli narazić Skarb Państwa na straty prawie 3 mln złotych. Część towaru była przewożona z Federacji Rosyjskiej. Oskarżonym grozi do 4,5 roku pozbawienia wolności. Szczegóły poniżej.

Rozbili nielegalny proceder pod Słupskiem. Papierosy, tytoń i spirytus miały płynąć szerokim strumieniem

Ponad 300 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy, blisko 2,4 tony tytoniu i 280 litrów nielegalnego spirytusu. Taką skalę miał mieć proceder prowadzony przez mieszkańców Słupska i okolic. Sprawą zajmowali się funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Ustce pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Teraz akt oskarżenia przeciwko siedmiu osobom trafił do Sądu Rejonowego w Słupsku.

Według ustaleń śledczych nielegalny handel miał trwać w latach 2018–2020 na terenie Słupska i okolic. Oskarżeni mieli nabywać, przewozić, przechowywać i sprzedawać wyroby akcyzowe pochodzące z nielegalnych źródeł. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 2,8 miliona złotych.

Towar trafiał na Pomorze z przemytu. Ukrywano go w skrytkach

Nielegalne papierosy miały trafiać na Pomorze głównie z przemytu organizowanego przez mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Według śledczych przewożono je z Federacji Rosyjskiej przez drogowe przejście graniczne w Bezledach.

Przemytnicy mieli ukrywać papierosy w specjalnie przygotowanych skrytkach w pojazdach. Następnie towar trafiał do dalszej dystrybucji, przede wszystkim w rejon Słupska. W toku śledztwa funkcjonariusze Straży Granicznej wielokrotnie zabezpieczali nielegalne wyroby akcyzowe. Papierosy, tytoń i spirytus znajdowano m.in. w piwnicach, garażach, samochodach oraz na posesjach, z których mieli korzystać oskarżeni. Śledczy ustalili też, że osoby objęte aktem oskarżenia miały uczynić z tego procederu stałe źródło dochodu.

Prokuratura: używali specjalnych określeń, by utrudnić identyfikację działalności

Siedmiu osobom zarzucono przestępstwa skarbowe związane z paserstwem akcyzowym i celnym. Jak podkreśla prokuratura w rozmowie z Radiem Eska, oskarżeni nie mieli sami przemycać towaru, lecz nabywać go już na terenie Polski i dalej rozprowadzać.

- Oskarżeni nie przemycali tych towarów. Nabywali je w Polsce i dalej dystrybuowali. Między innymi ustalono, że oskarżeni w celu uniknięcia dekonspiracji, używali specjalnych określeń mających utrudnić identyfikację ich przestępczej działalności. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Słupsku – informuje Mariusz Marciniak, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Za zarzucane czyny oskarżonym grozi kara do 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Muszą się też liczyć z wysokimi grzywnami oraz przepadkiem zabezpieczonych wyrobów akcyzowych i narzędzi służących do popełniania przestępstw. Oskarżeni będą również odpowiadać finansowo za należności publicznoprawne, które miały zostać narażone na uszczuplenie.

Przeczytaj także:
Leżał pod komisariatem i nie odpowiadał na pytania. W jego telefonie znajdował …
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Rok 2022. Zatrzymania osób związanych ze sprawą opisaną w akcie oskarżenia
Galeria zdjęć 5
To najspokojniejsza wieś w Polsce. Podlaska perełka jest otoczona lasem
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki