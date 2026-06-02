„Szatański” autobus wraca na trasę do „piekła”. O polskiej linii 666 pisały media na całym świecie

Linia 666 zniknęła w 2023 roku. Numer zmieniono na 669

Sezonowa linia autobusowa kursująca z Dębek lub Karwi przez Półwysep Helski do Helu nosiła numer 666. Jednak w 2023 roku PKS Gdynia zdecydował o zmianie oznaczenia na 669. Powodem były kontrowersje związane z numerem linii. Część osób zwracała uwagę, że liczba 666 jest powszechnie kojarzona z tzw. liczbą „szatańską”.

Niektórzy uznawali takie oznaczenie za niestosowne. Innego zdania byli internauci zza granicy, dla których autobus stał się internetowym hitem. Zwłaszcza że pojazd kursował do miejscowości Hel, której nazwa brzmi niemal identycznie jak słowo „hell”, oznaczające w języku angielskim piekło.

Nic więc dziwnego, że autobus kursujący do piekła ze „szatańskim” numerem na wyświetlaczu po prostu musiał trafić do sieci i przyciągnąć uwagę widzów z całego świata. O autobusie numer 666 jadącym do Helu pisały także zagraniczne media m.in. CNN, BBC, a także media z Brazylii, Włoch i wielu innych krajów.

Jak przypomina brytyjski „Daily Mail”, numer został wycofany w czerwcu 2023 roku po wieloletnich skargach środowisk konserwatywnych, które określały go mianem „satanistycznej” i „antychrześcijańskiej propagandy”.

Po trzech latach „szatański autobus” wraca

Po trzech latach przerwy słynny numer 666 ponownie pojawi się na drogach prowadzących na Półwysep Helski. Tym razem nie będzie jednak obsługiwany przez PKS Gdynia. Jak informuje TVN24, z charakterystycznego oznaczenia postanowił skorzystać prywatny przewoźnik FlixBus. Firma uruchamia sezonowe połączenie z Krakowa do Helu i świadomie zdecydowała się na nadanie mu numeru 666.

Przewoźnik przyznaje w rozmowie z dziennikarzami, że przed podjęciem decyzji analizowano możliwe reakcje pasażerów oraz potencjalne ryzyka wizerunkowe. Ostatecznie uznano jednak, że numer będzie elementem komunikacji marketingowej. Jak podkreślono, dotychczasowe reakcje klientów są głównie neutralne lub pozytywne.

Z Krakowa prosto na Hel. Autobus pojedzie przez pół Polski

Nowa linia ma kursować przez całe wakacje. Autobus będzie wykonywał jeden kurs dziennie w każdym kierunku, siedem dni w tygodniu. Trasa rozpocznie się w Krakowie i poprowadzi przez Warszawę, lotnisko Warszawa-Modlin, Drobin, Sierpc, Rypin, Brodnicę, Jabłonowo Pomorskie, Radzyń Chełmiński, Grudziądz, Gdańsk, Gdynię oraz Władysławowo. Następnie autobus przejedzie przez Chałupy, Kuźnicę, Jastarnię i Juratę, by ostatecznie dotrzeć do przystanku końcowego – na Helu.

