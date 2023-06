To koniec autobusu 666 na Hel. "Godzi to w nasze chrześcijańskie polskie korzenie"

Czy historia słynnej linii autobusowej 666 na Hel właśnie dobiega końca? Wiele na to wskazuje. Choć internauci przygotowali już petycję w obronie autobusu z charakterystyczną liczbą, to PKS Gdynia na razie trzyma się swojej oficjalnej decyzji. - W tym roku ostatnią 6 wywracamy do góry nogami - czytamy na profilu przewoźnika na Facebooku. Trasa zostanie zachowana.

- Już 24 czerwca z Dębek, Krokowej, Karwi, Ostrowa, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłapowa, Władysławowa, Chałup, Kuźnicy, Jastarni oraz Juraty do Helu zawiezie Was linia 669 - informuje PKS Gdynia.

Zmiana charakterystycznej liczby nie przypadła do gustu większości internautów. W komentarzach pod wpisem PKS Gdynia zawrzało. Liczna grupa użytkowników mediów społecznościowych twierdzi, że takie działania to "strzał w kolano". Nie brakuje również takich, którzy sugerują, że za kontrowersyjną zmianą stoją organizacje, związane z konkretnymi założeniami religijnymi/ideologicznymi.

- Była to reklama na cały świat. O linii 666 na Hel niejednokrotnie czytałem na zagranicznych stronach, czy grupach na Facebooku. Jestem przekonany, że byli turyści, którzy pewnie dojechaliby szybciej pociągiem, ale dla hecy pojechali autobusem 666. Nie wiem, czy ten numer to był przypadek, czy celowy zabieg marketingowy, ale na pewno przyciągał uwagę. No i w końcu ulegliście naciskom pewnej grupy trzymającej władzę w Polsce i zmieniliście numer. Jest to strzał w kolano i trzymam kciuki, żebyście tego żałowali - napisał pan Krzysztof. - To była legendarna linia! Memy o niej były - podkreśliła pani Monika.

- Sądzę, że kolejnym krokiem powinna być zmiana nazwy miejscowości Hel na coś innego, ponieważ godzi to w nasze chrześcijańskie polskie korzenie! - dodał z wyczuwalną ironią pan Robert.

Jak już wspominaliśmy wyżej, w sieci pojawiła się petycja, która ma skłonić zarządzających PKS Gdynia do zmiany decyzji. Jeżeli pojawią się nowe ruchy w tej sprawie, to rzecz jasna poinformujemy o tym w lokalnym oddziale "Super Expressu". Na ten moment wydaje się jednak, że korekta jest przesądzona.

