Temperatura Boże Ciało 2026 i weekend według IMGW

Jeśli liczycie na prawdziwe ciepło, czwartek nie rozczaruje, bo termometry wskażą od 20°C na północy do nawet 26°C na południowym zachodzie. Prawdziwe załamanie pogody i uderzenie wilgoci nadejdzie jednak w piątek 5 czerwca. Wtedy nad Polską zbiorą się ciężkie chmury, a deszcz zaleje niemal cały kraj, najmocniej dając się we znaki mieszkańcom Pomorza oraz Wielkopolski, gdzie lokalnie spadną aż 33 mm wody. Co ciekawe, mimo ulew, na południowym wschodzie kraju utrzyma się wysoka temperatura dochodząca do 24°C, podczas gdy na północnym zachodzie zrobi się wyraźnie chłodniej i słupki rtęci wskażą zaledwie 16°C.

Poprawa pogody na weekend i powrót słońca

Sobota 6 czerwca przyniesie upragnione wytchnienie od ściany deszczu, a chmury zaczną szybko ustępować miejsca błękitnemu niebu. W większości regionów kraju słońce zaświeci pełną mocą, oferując nam od 11 do nawet 15 godzin czystego usłonecznienia w ciągu dnia. Temperatura ustabilizuje się na bardzo przyjemnym poziomie, oscylując w granicach od 16°C do 23°C. Noce w trakcie całego długiego weekendu pozostaną rześkie, z minimalnymi temperaturami spadającymi do okolic 6°C na południu i około 11°C w centrum kraju.

Gorący i słoneczny finał długiego weekendu

Niedziela 7 czerwca będzie bez wątpienia najpiękniejszym dniem całego wolnego okresu, idealnym na rodzinne spacery i relaks na świeżym powietrzu. Zachmurzenie spadnie niemal do zera, a niebo nad całą Polską stanie się całkowicie błękitne. Termometry ponownie pokażą fantastyczne wartości, gwarantując nam przyjemne ciepło od 20°C do 24°C. Choć piątek może nas solidnie przemoczyć, to weekend z nawiązką zrekompensuje te niedogodności, racząc nas iście letnią aurą.

