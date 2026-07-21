Roksana Węgiel reaguje na słowa Dody. "Każdy żyje według własnego sumienia"

Doda komplementuje Roksanę Węgiel

Podczas niedawnej rozmowy z portalem ESKA.pl, Doda otwarcie podzieliła się swoją opinią na temat Roksany Węgiel. Doświadczona artystka z dużym uznaniem wypowiedziała się o stylu życia, jaki prowadzi młoda wokalistka.

Wywiad z Dodą na Doda Mega Camp!

Jest dobrym przykładem, bo nie prowadzi hulaszczego trybu życia, zmieniając co pięć minut facetów. Nie szlaja się po imprezach, ma jednego męża. Jest to taka fajna przeciwwaga dla tych rockandrollowych dziewczyn - mówiła w rozmowie z Maksymilianem Kluziewiczem.

Ponadto, Doda wyraziła aprobatę dla decyzji Roksany o wczesnym założeniu rodziny. Według niej, taki krok może okazać się niezwykle korzystny w budowaniu pozycji w nieprzewidywalnym świecie show-biznesu.

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Myślę, że pomoże jej stabilna sytuacja prywatna, bo jak masz do kogo wracać i dodatkowo jest to producent muzyczny, czyli nie musisz się prosić o muzykę, o twórczość innych ludzi, płacić za to prywatnych pieniędzy, tylko robi to twój mąż, to to jest coś niesamowitego. Tak jak mówię, tu prowadzisz wojny, tam cię hejtują, wracasz do domu i masz spokój. Ja nigdy tego nie miałam - oceniła.

Niedługo po tej wypowiedzi, Roksana Węgiel zdecydowała się zabrać głos i odpowiedzieć na miłe słowa swojej starszej koleżanki z branży.

Reakcja Roksany Węgiel na słowa Dody

Młoda wokalistka nie kryła wdzięczności za pozytywną ocenę ze strony Dody. Węgiel przyznała, że rzeczywiście stroni od hucznego imprezowania, podkreślając jednocześnie, jak ważne jest dla niej trzymanie się własnych zasad i wpojonych wartości w codziennym życiu.