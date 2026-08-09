Z Kalisza na Jasną Górę. Najstarsza polska pielgrzymka ruszyła na szlak

Pielgrzymi z Kalisza zmierzają na Jasną Górę

Pątnicy rozpoczęli swoją wędrówkę w niedzielny poranek, aby wkrótce pokłonić się przed jasnogórskim wizerunkiem Matki Bożej. Po dotarciu na miejsce, pielgrzymi przejdą tę samą drogę w kierunku powrotnym.

Tradycja kaliskiej pielgrzymki na Jasną Górę jest wyjątkowa w skali całego kraju. W tym roku wierni wyruszyli na pątniczy szlak już po raz 389., co czyni ją najstarszym tego typu wydarzeniem w Polsce.

- Możemy się poszczycić, my jako Kalisz, że mamy tą najstarszą, nieprzerwalną pielgrzymkę, która wyrusza co roku na Jasną Górę. Nawet COVID nam nie przeszkodził w tym, żeby iść - mówi ks. Łukasz Urban kierujący pielgrzymką. - Cieszymy się z tego, że właśnie po tej covidowej takiej przerwie, gdzie nie można było mieć aż takich dużych zgromadzeń, z każdego roku coraz większa jest pielgrzymka.W tym roku do tych standardowych grup, które wychodziły już w kolejnych latach poprzednich, dołączyła jeszcze jedna, typowo męska grupa, gdzie idą tylko mężczyźni. To jest taka nowość tegoroczna. Łącznie wszystkich grup na Jasnej Górze jest 30, nas wszystkich, łącznie z rowerowymi, dlatego że kaliska pielgrzymka to nie tylko piesze, ale także rowerowe grupy, także grupy rowerowe ekstremalne, które jednego dnia nawet potrafią pokonać cały ten dystans, który my piesi pielgrzymi z Kalisza pokonujemy w 5 dni, a z pozostałych części naszej diecezji, bo też o tym trzeba pamiętać o grupach promienistych, wyruszyli już w czwartek pierwsza grupa, która już od 4 dni, właściwie od 3 dni idzie.

Nowa aplikacja dla pielgrzymów

Jak zaznacza ks. Łukasz Urban, tegoroczna edycja przyniosła również nowoczesne rozwiązanie dla wszystkich zainteresowanych wydarzeniem. Mowa o specjalnej aplikacji mobilnej, dostępnej dla każdego posiadacza smartfona.

- W tym roku powstała ta aplikacja, zachęcamy do pobrania, prosta nazwa Pielgrzymka Kaliska - dodaje ks. Łukasz Urban. - Jeżeli ktoś chce uczestniczyć w życiu pielgrzymki, a nie może wyjść na pielgrzymi szlak, zachęcamy do tego, żeby pobrać, będą tam przychodziły powiadomienia różnego rodzaju o tym, co się dzieje właśnie w danym czasie. Będzie tak, że można uczestniczyć w taki duchowy sposób, wysłuchując chociażby konferencji Ojca Duchownego, czy śledzić nas na trasie, po prostu każdą grupę, gdzie w danym momencie się znajdujemy, a może ktoś chciałby przyjechać w odwiedziny do swoich bliskich, znajomych, no bo chociaż kawałek przejść razem z nami, również tam znajdzie potrzebne informacje, gdzie w danym momencie jesteśmy.

Trasa i powrót pątników z Kalisza

Tegorocznym rozważaniom na trasie przyświeca hasło „Budujcie mój Kościół”.

Trasa przemarszu, podobnie jak w ubiegłych latach, wiedzie między innymi przez Wieluń, Krzepice oraz Kłobuck. Pielgrzymi mają do pokonania spory dystans – łącznie w obie strony przejdą około 320 kilometrów. Zakończenie wędrówki i powrót do Kalisza zaplanowano na 19 sierpnia.

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