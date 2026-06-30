Jedno skreślenie warte miliony! Szczęśliwiec zgarnął fortunę

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-30 7:49

Ogromne szczęście dopisało mieszkańcowi Kalisza. To właśnie tam padła jedyna w całej Polsce „szóstka” w sobotnim losowaniu Lotto. Szczęśliwiec zgarnął imponującą kwotę 4 448 835,80 zł, a zwycięski kupon został kupiony w jednej z miejskich kolektur.

Uśmiechnięty mężczyzna w jeansowej kurtce i spodniach, z uniesionymi pięściami, skacze radośnie przed kolekturą Lotto, symbolizując wysoką wygraną. Tło stanowi miejski krajobraz z wieżą. O tym, jak mieszkańcy wygrywają miliony, przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI

Sobotnie (27 czerwca) losowanie Lotto okazało się wyjątkowo szczęśliwe dla mieszkańca Kalisza. To właśnie tam padła jedyna w całej Polsce „szóstka”, której wartość wyniosła dokładnie 4 448 835,80 zł.

Szczęśliwe liczby to: 9, 10, 19, 23, 24, 37

Zwycięski kupon został zakupiony w kolekturze Lotto mieszczącej się w Galerii Kalisz przy ul. Poznańskiej. To jedna z najwyższych wygranych, jakie kiedykolwiek odnotowano w mieście.

Choć ponad 4,4 mln zł robi ogromne wrażenie, rekord południowej Wielkopolski wciąż pozostaje niepobity. Jak przypomina portal Ostrow24.tv, należy on do mieszkańca powiatu krotoszyńskiego, który 12 sierpnia 2022 roku wygrał w Eurojackpot niewiarygodne 213 584 986 zł. Do dziś jest to jedna z najwyższych wygranych w historii polskich gier liczbowych i największa, jaka trafiła do mieszkańca tego regionu.

Nowy milioner z Kalisza z pewnością na długo zapamięta sobotni wieczór. Wygrana przekraczająca 4,4 mln zł sprawiła, że to właśnie Kalisz stał się jedynym miejscem w Polsce, gdzie podczas ostatniego losowania padła zwycięska „szóstka”.

Lotto, Eurojackpot
Galeria zdjęć 11

Zasady gry w Lotto

Najpopularniejsza gra liczbowa opiera się na niezwykle czytelnych regułach. Aby wziąć udział w walce o miliony, trzeba wskazać zaledwie 6 z 49 dostępnych na kuponie liczb.

Koszt pojedynczego zakładu wynosi symboliczne 3 zł. Uczestnicy mogą samodzielnie zakreślić wybrane pozycje, postawić na opcję „chybił trafił” lub skorzystać z wariantu mieszanego, gdzie część zestawienia to własny wybór, a resztę dopasowuje maszyna losująca.

Zakładów można dokonywać zarówno w tradycyjnych punktach, jak i korzystając z oficjalnego serwisu internetowego czy dedykowanej aplikacji mobilnej.

Istnieje także mechanizm Lotto Plus. Dopłata w wysokości zaledwie jednej złotówki sprawia, że wytypowane liczby wchodzą do dodatkowego losowania, w którym nagroda główna to okrągły milion złotych. Wiele osób zabezpiecza swoje szanse, kupując od razu pakiety na kilka nadchodzących losowań z rzędu, aby w ten sposób uniknąć ryzyka przegapienia wysokiej kumulacji.

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