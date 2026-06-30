Spis treści
- Tak zmieniła się Małgorzata Jamroży. Jej metamorfoza zaskakuje
- Tak zaczynała Margaret. Pamiętacie ją z „Szansy na sukces”?
- Jeden moment zmienił wszystko. Ten hit Margaret otworzył jej drzwi do kariery
- Eurowizja, rap i własna wytwórnia. Burzliwa kariera Margaret
- Szamański ślub i głośna apostazja. Małgorzata Jamroży żyje na własnych zasadach
- Ile lat ma Margaret? Jej wygląd dziś może was zaskoczyć
Tak zmieniła się Małgorzata Jamroży. Jej metamorfoza zaskakuje
Kiedyś ułożona idolka nastolatek, dziś drapieżna artystka, która nie boi się przekleństw i kontrowersji. Małgorzata Jamroży, znana jako Margaret, przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie. Jej styl to wybuchowa mieszanka kolorów i odważnych krojów, która od lat budzi skrajne emocje.
Prawdziwa rewolucja w jej wizerunku nadeszła wraz z albumem „Gaja Hornby” w 2019 roku. To wtedy Margaret symbolicznie pożegnała się z wizerunkiem grzecznej dziewczyny, otwierając nowy, znacznie bardziej drapieżny rozdział. Jak sama przyznaje, lubi przeklinać i nie zamierza się z tym kryć.
Tak zaczynała Margaret. Pamiętacie ją z „Szansy na sukces”?
Trudno uwierzyć, że wszystko zaczęło się tak niewinnie. W 2006 roku nastoletnia Małgorzata Jamroży po raz pierwszy pojawiła się w programie „Szansa na sukces”, gdzie zdobyła wyróżnienie. Trzy lata później wróciła i wygrała odcinek, śpiewając piosenkę Moniki Brodki, co otworzyło jej drogę do finałowego koncertu w Sali Kongresowej.
Zanim stała się Margaret, którą znamy, szlifowała swój warsztat w zespołach oNieboLepiej i Gosia Jamroży Project. Co ciekawe, z wykształcenia jest projektantką mody, co tłumaczy jej niezwykłe wyczucie stylu i odwagę w eksperymentowaniu z wizerunkiem. Prowadziła nawet własnego bloga o modzie, który szybko zyskał popularność.
Jeden moment zmienił wszystko. Ten hit Margaret otworzył jej drzwi do kariery
Prawdziwy przełom nastąpił w 2013 roku i miał smak skandalu. Wszystko za sprawą singla „Thank You Very Much” i jego teledysku, który wstrząsnął polskim internetem. Klip, pełen scen nagości, został usunięty z serwisu YouTube zaledwie kilka godzin po premierze.
Kontrowersje okazały się jednak najlepszą reklamą. O młodej Polce napisał nawet brytyjski dziennik „The Sun”, a piosenka stała się międzynarodowym hitem, notowanym na listach przebojów w Niemczech, Austrii i we Włoszech. To był moment, w którym narodziła się gwiazda.
Eurowizja, rap i własna wytwórnia. Burzliwa kariera Margaret
Kariera Margaret to prawdziwy rollercoaster. W 2016 roku była faworytką do wygrania Eurowizji z hitem „Cool Me Down”, jednak przegrała polskie preselekcje, co wywołało oburzenie fanów w całej Europie. Mimo to nie poddała się i dwukrotnie próbowała swoich sił w szwedzkich eliminacjach, zdobywając tam ogromną sympatię.
W 2020 roku znów zszokowała wszystkich, porzucając pop na rzecz rapu i hip-hopu. Założyła własną wytwórnię Gaja Hornby Records, by tworzyć muzykę na własnych zasadach. Ta odważna decyzja była poprzedzona ogłoszeniem przerwy w karierze ze względów zdrowotnych, co tylko podsyciło zainteresowanie mediów.
Artystka znana jest również ze swojego zaangażowania społecznego. Głośno wspiera społeczność LGBT+, tworząc autorski cykl „Tęczowa szkoła Maggie”.
Szamański ślub i głośna apostazja. Małgorzata Jamroży żyje na własnych zasadach
Małgorzata Jamroży udowadnia, że nie przejmuje się konwenansami, także w życiu prywatnym. W 2020 roku wzięła w Peru „szamański” ślub z muzykiem KaCeZetem. Ceremonia, choć symboliczna i bez mocy prawnej w Polsce, była dla niej niezwykle ważnym duchowym przeżyciem.
W 2024 roku podjęła kolejną odważną decyzję, dokonując oficjalnego aktu apostazji, czyli wystąpienia z Kościoła katolickiego. Już wcześniej otwarcie mówiła o tym, że jest osobą niewierzącą. W dorosłym życiu wyznała również, że w wieku 10 lat padła ofiarą gwałtu, a regularna psychoterapia pomaga jej radzić sobie z traumą.
Ile lat ma Margaret? Jej wygląd dziś może was zaskoczyć
Małgorzata Jamroży urodziła się 30 czerwca 1991 roku, co oznacza, że w 2026 roku skończy 35 lat. Przez te wszystkie lata przeszła niezwykłą drogę - zarówno artystyczną, jak i wizerunkową.
Jak bardzo zmieniła się od czasów „Szansy na sukces”? Czy pamiętacie jej stylizacje z początków kariery? Jej ewolucja z grzecznej piosenkarki w świadomą siebie artystkę jest naprawdę imponująca. Zobaczcie sami w naszej galerii zdjęć, jak Margaret zmieniała się na przestrzeni lat.