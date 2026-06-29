Półtoraroczne bliźniaczki zmarły z odwodnienia! Policja zatrzymała rodziców

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-06-29 20:04

Dramat rozegrał się na północy Francji. Niespełna półtoraroczne bliźniaczki zmarły z powodu odwodnienia, a policja zatrzymała ich rodziców. Do szpitala trafiła także czwórka pozostałych dzieci z tej samej rodziny. Śledczy sprawdzają, czy do tragedii mogły przyczynić się ekstremalne upały, które w ostatnich dniach nawiedziły region.

Dziecko w niebieskiej koszulce trzymające za rękę dorosłą osobę w żółto-białym swetrze, widoczne obok radiowozu z niebieskimi światłami. Ta symboliczna ilustracja nawiązuje do tragedii bliźniaczek, o której przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Pixabay.com ZDJĘCIE POGLĄDOWE
  • Dramat rozegrał się na północy Francji, gdzie niespełna półtoraroczne bliźniaczki zmarły z powodu odwodnienia.
  • Rodzice dziewczynek zostali zatrzymani, a czwórka pozostałych dzieci z rodziny trafiła do szpitala z objawami odwodnienia.
  • O szczegółach tego tragicznego w skutkach zdarzenia piszemy poniżej.

Francja. Rodzice zatrzymani po śmierci bliźniąt

W miejscowości Beuvrages na północy Francji doszło do rodzinnej tragedii. Jak poinformowała agencja AFP, policja zatrzymała rodziców niespełna półtorarocznych bliźniaczek, które zmarły wskutek odwodnienia. Informacje te pochodzą ze źródła związanego z prowadzonym śledztwem.

Alarm podniesiono po tym, jak rodzice odkryli ciała swoich córek i wezwali służby ratunkowe. Do szpitala trafiła również czwórka pozostałych dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. One także były odwodnione, jednak lekarze przekazali, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Tragedia na północy Francji. Region zmagał się z rekordowymi upałami

Jak przypomina AFP, tragedia wydarzyła się zaledwie kilka dni po fali ekstremalnych upałów. W ubiegłym tygodniu region ten był objęty najwyższym, czerwonym stopniem alertu pogodowego z powodu bardzo wysokich temperatur.

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