Półtoraroczne bliźniaczki zmarły z odwodnienia! Policja zatrzymała rodziców

Dramat rozegrał się na północy Francji, gdzie niespełna półtoraroczne bliźniaczki zmarły z powodu odwodnienia.

Rodzice dziewczynek zostali zatrzymani, a czwórka pozostałych dzieci z rodziny trafiła do szpitala z objawami odwodnienia.

O szczegółach tego tragicznego w skutkach zdarzenia piszemy poniżej.

Francja. Rodzice zatrzymani po śmierci bliźniąt

W miejscowości Beuvrages na północy Francji doszło do rodzinnej tragedii. Jak poinformowała agencja AFP, policja zatrzymała rodziców niespełna półtorarocznych bliźniaczek, które zmarły wskutek odwodnienia. Informacje te pochodzą ze źródła związanego z prowadzonym śledztwem.

Alarm podniesiono po tym, jak rodzice odkryli ciała swoich córek i wezwali służby ratunkowe. Do szpitala trafiła również czwórka pozostałych dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. One także były odwodnione, jednak lekarze przekazali, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Tragedia na północy Francji. Region zmagał się z rekordowymi upałami

Jak przypomina AFP, tragedia wydarzyła się zaledwie kilka dni po fali ekstremalnych upałów. W ubiegłym tygodniu region ten był objęty najwyższym, czerwonym stopniem alertu pogodowego z powodu bardzo wysokich temperatur.

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