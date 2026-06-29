Szokujące sceny na pokładzie Ryanair. Przez pasażera samolot lądował awaryjnie

Brytyjski turysta, lecący z Manchesteru na hiszpańską Teneryfę, zorganizował współpasażerom niechciany koncert połączony z występem tanecznym.

Z powodu agresywnych i niebezpiecznych działań załoga podjęła decyzję o awaryjnym międzylądowaniu w portugalskim Faro, a na pokład wkroczyły służby.

Tanie linie lotnicze Ryanair przypominają o braku jakiejkolwiek zgody na łamanie regulaminu przez podróżnych.

Brytyjski pasażer tańczył i śpiewał w samolocie. Zignorował polecenia personelu

Z informacji przekazanych przez zagraniczną prasę wynika, że autorem całego zamieszania był obywatel Wielkiej Brytanii. Mężczyzna od samego początku rejsu zachowywał się wulgarnie i bardzo głośno. Jak opisuje jedna z osób obecnych na pokładzie, wędrował on między siedzeniami, śpiewając piosenki i tańcząc na środku samolotu. Choć na początku niektórzy turyści traktowali to z przymrużeniem oka, sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli, a zniecierpliwieni ludzie zaczęli wykrzykiwać w jego stronę przekleństwa.

Eskalacja problematycznych zachowań brytyjskiego turysty doprowadziła do stanowczej reakcji personelu pokładowego. Kapitan maszyny zmierzającej na Teneryfę podjął ostatecznie decyzję o awaryjnym lądowaniu w portugalskim mieście Faro. Kiedy samolot dotknął płyty lotniska, do akcji natychmiast przystąpiły lokalne służby mundurowe. Policjanci weszli na pokład i zakuli w kajdanki dwóch mężczyzn, którzy zakłócali spokój. Kiedy awanturnicy zostali usunięci z maszyny, piloci mogli wystartować w dalszą drogę, przez co pozostali turyści wylądowali na Wyspach Kanaryjskich ze znacznym poślizgiem.

Jak Ryanair reaguje na awantury pasażerów w samolocie?

Opisywana sytuacja wpisuje się w coraz powszechniejszy trend niewłaściwego zachowania pasażerów. W ostatnich kilkunastu miesiącach w mediach regularnie pojawiają się doniesienia o incydentach w przestworzach, których główną przyczynę stanowi zazwyczaj nadużycie alkoholu. Firmy lotnicze muszą radzić sobie z lekkomyślnymi zachowaniami pasażerów, a to często prowadzi do wielogodzinnych opóźnień i gigantycznych strat finansowych, nie wspominając o zagrożeniu zdrowia reszty załogi. Przedstawiciele linii Ryanair jasno komunikują absolutny brak akceptacji dla jakichkolwiek przejawów naruszania porządku w trakcie lotu.

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