Metamorfoza na przestrzeni lat. Tak zmieniał się król disco polo

Na scenie od ponad trzech dekad, a jego wizerunek zmieniał się równie dynamicznie, co gusta Polaków. Choć dziś kojarzony jest z eleganckimi garniturami i nienaganną koszulą, w jego karierze nie brakowało odważnych eksperymentów. Pamiętacie jeszcze jego fryzurę inspirowaną Limahlem i George’em Michaelem?

Pod koniec lat 90. namówiony przez fryzjera, zdecydował się na odważne cięcie w stylu Ricky’ego Martina. To była rewolucja, która pokazała, że Zenon Martyniuk nie boi się zmian. Jak ewoluował jego styl przez te wszystkie lata? Nasza galeria to fascynująca podróż w czasie.

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Od wiejskich zabaw do wielkiej sceny. Tak zaczynał Zenek Martyniuk

Mało kto wie, że jego talent muzyczny pielęgnowany był od najmłodszych lat. To właśnie babcia Nina była jego pierwszą nauczycielką śpiewu, a wujkowie, grający na wiejskich zabawach, zaszczepili w nim miłość do sceny. Zanim Polska usłyszała o zespole Akcent, młody Zenek szlifował swój warsztat na weselach i lokalnych imprezach.

Przełom nadszedł w 1989 roku, kiedy wraz z Mariuszem Anikiejem założył zespół Akcent. To był początek drogi, która zaprowadziła go na sam szczyt. W międzyczasie zdobywał doświadczenie w takich formacjach jak Ex-Akcent czy Crazy Boys, ale to właśnie z Akcentem miał podbić serca milionów.

Jeden moment zmienił wszystko. „Przez twe oczy zielone” stało się hymnem

Każdy artysta czeka na ten jeden utwór, który odmieni jego los. Dla Zenka Martyniuka był nim bez wątpienia hit „Przez twe oczy zielone”. Piosenka nie tylko zdominowała listy przebojów, ale stała się internetowym fenomenem, przekraczając barierę 100 milionów wyświetleń w serwisie YouTube jako drugi polski klip w historii.

To właśnie ten sukces otworzył mu drzwi do mainstreamu. Występ z Marylą Rodowicz podczas „Sylwestra z Dwójką” w 2016 roku był szeroko komentowany w ogólnopolskich mediach i przypieczętował jego status niekwestionowanego króla sceny.

Głośne wydarzenia i wyjątkowe momenty w karierze

Kariera Zenka Martyniuka to nie tylko muzyka. Jego życie stało się inspiracją dla filmu biograficznego „Zenek”, który w 2020 roku przyciągnął do kin tłumy. Wokalista pojawił się także gościnnie w kultowej komedii „Miszmasz, czyli kogel-mogel 3” oraz w serialu „Lombard. Życie pod zastaw”.

W 2024 roku Martyniuk zasiadł w fotelu jurora popularnego programu „Disco Star”, udowadniając swoją pozycję w branży. Był twarzą znanych marek, a nawet doczekał się własnego napoju energetycznego. Niezapomnianym momentem był też jego występ dla Jagiellonii Białystok tuż przed meczem, który w 2024 roku zapewnił drużynie historyczne mistrzostwo Polski.

Kulisy życia prywatnego. U boku tej samej kobiety od dekad

Choć jego życie zawodowe to ciągłe trasy koncertowe i blask fleszy, w życiu prywatnym Zenek Martyniuk od lat ceni sobie stabilizację. Swoją żonę Danutę poślubił w 1989 roku, na samym początku muzycznej drogi. To właśnie jej zadedykował utwór „Sonet dla miłości”.

Para doczekała się syna Daniela, który dziś jest absolwentem Uniwersytetu Morskiego. Zenon jest także dumnym dziadkiem dwójki wnucząt: Laury, urodzonej w 2019 roku, oraz Floriana, który przyszedł na świat w 2025 roku. Rodzina od lat mieszka w podbiałostockiej Grabówce, z dala od zgiełku show-biznesu.

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Zenon Martyniuk urodził się 23 czerwca 1969 roku. Oznacza to, że w 2026 roku będzie świętował swoje 57. urodziny. Mimo upływu lat wciąż tryska energią i nie zwalnia tempa, regularnie wydając nowe hity.

Jak przez ponad trzy dekady na scenie zmienił się chłopak z Gredel, który stał się królem disco polo? Jego metamorfoza jest naprawdę niezwykła. Przewiń w dół do naszej galerii i zobacz archiwalne zdjęcia Zenka Martyniuka. Niektóre mogą cię naprawdę zaskoczyć.