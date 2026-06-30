Tak przez lata zmieniał się Robert Więckiewicz. Jego metamorfoza zwala z nóg

Robert Więckiewicz to aktor, którego twarz zna niemal każdy. Kameleon polskiego kina, który potrafi wcielić się w każdą postać - od bezwzględnego gangstera, przez prezydenta, po udręczonego alkoholika. Przez dekady kariery jego wizerunek ewoluował w zdumiewający sposób.

Dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w kraju, ale jego droga na szczyt była długa i pełna wyzwań. Patrząc na jego zdjęcia z lat 90., trudno uwierzyć, że to ten sam człowiek, który dziś elektryzuje widzów z ekranu. Ta przemiana jest naprawdę spektakularna.

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Początki kariery Roberta Więckiewicza. Pamiętacie go z tych ról?

Zanim stał się gwiazdą wielkiego formatu, Robert Więckiewicz stawiał pierwsze kroki na deskach teatru. Mało kto wie, że z wykształcenia jest technikiem budowlanym, ale to pasja do aktorstwa okazała się silniejsza. W 1993 roku ukończył wrocławską filię Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

Jego filmowe początki to głównie role epizodyczne. Pojawił się jako złodziej samochodu w kultowych "Psach 2. Ostatniej krwi", a także jako kozak w "Ogniem i mieczem". Czy ktoś wtedy przypuszczał, że ten młody aktor wkrótce zdominuje polskie kino?

Ten jeden moment w karierze Roberta Więckiewicza zmienił wszystko

Prawdziwy przełom nastąpił w 2007 roku. To był moment, w którym nazwisko Więckiewicz zaczęło rozbrzmiewać w całej Polsce. Wszystko za sprawą dwóch fenomenalnych ról - wuefisty w poruszającym dramacie "Wszystko będzie dobrze" oraz gangstera Blachy w filmie i serialu "Świadek koronny" i "Odwróceni".

Wcielenie się w nawróconego przestępcę przyniosło mu gigantyczną popularność i uznanie krytyków. Za obie te kreacje otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Od tamtej pory jego kariera nabrała zawrotnego tempa.

Najgłośniejsze role Roberta Więckiewicza. Od gangstera po prezydenta

Portfolio Roberta Więckiewicza to dowód na jego niezwykłą wszechstronność. W 2011 roku zachwycił światową publiczność rolą Leopolda Sochy w nominowanym do Oscara filmie Agnieszki Holland "W ciemności". Chwilę później dokonał niemożliwego, wcielając się w Lecha Wałęsę w produkcji Andrzeja Wajdy "Wałęsa. Człowiek z nadziei".

Na jego koncie znajdziemy też takie kreacje jak dręczony nałogiem pisarz w "Pod Mocnym Aniołem", kontrowersyjny ksiądz w głośnym "Klerze" czy generał Kiszczak w "Żeby nie było śladów". Aktor nie bał się żadnego wyzwania, co przypieczętowało jego status ikony.

Kulisy życia prywatnego aktora. U boku tej samej kobiety od lat

Choć na ekranie często gra postaci o skomplikowanych życiorysach, prywatnie Robert Więckiewicz od lat tworzy szczęśliwy i stabilny związek. Jego żoną jest teatrolog Natalia Adaszyńska, z którą wspólnie wychowuje syna Konstantego.

Aktor rzadko mówi o swoim życiu osobistym, konsekwentnie chroniąc prywatność swojej rodziny. To rzadkość w świecie show-biznesu i dowód na to, że woli, by przemawiały za niego jego role, a nie nagłówki w gazetach.

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Ile lat ma dziś Robert Więckiewicz? Jego najnowsze zdjęcia to dowód, że czas się dla niego zatrzymał

Robert Więckiewicz urodził się 30 czerwca 1967 roku, co oznacza, że w 2026 roku będzie świętował swoje 59. urodziny. Mimo upływu lat wciąż pozostaje w doskonałej formie i nie zwalnia tempa, czego dowodem były jego role w produkcjach z 2025 roku, jak "Wzgórze psów" czy wyczekiwany sequel "Vinci 2".

Jak zmieniał się na przestrzeni ponad 30 lat kariery? Zobaczcie sami, przeglądając naszą galerię. Gwarantujemy, że niektóre zdjęcia mogą was mocno zaskoczyć. To prawdziwa podróż w czasie.