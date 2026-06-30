Wojskowe śmigłowce nad Warszawą. Opublikowano ważny komunikat

Na terenie Warszawy i okolic trwają zajęcia taktyczno-ogniowe organizowane przez Wojska Specjalne. Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych, są to cykliczne ćwiczenia realizowane w porozumieniu z władzami lokalnymi.

Podczas szkolenia wykorzystywane są śmigłowce, dlatego mieszkańcy mogą usłyszeć wzmożony ruch lotniczy. W działaniach biorą udział również żołnierze przemieszczający się pojazdami służbowymi. Wojska Specjalne poinformowały, że uczestnicy ćwiczeń będą poruszać się zarówno w umundurowaniu polowym, jak i w ubraniach cywilnych. Żołnierze będą wyposażeni w broń, co stanowi element zaplanowanego szkolenia.

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Jak zapewniono w komunikacie, o prowadzonych działaniach zostały wcześniej poinformowane władze lokalne oraz służby porządkowe. Ćwiczenia są wcześniej uzgodnione i nie mają związku z żadnym nadzwyczajnym zagrożeniem.