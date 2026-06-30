Wojskowe śmigłowce nad Warszawą. Opublikowano ważny komunikat

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-30 6:45

Mieszkańcy Warszawy i okolic mogą w najbliższym czasie zauważyć zwiększoną aktywność Wojska Polskiego. Wojska Specjalne poinformowały o prowadzonych ćwiczeniach taktyczno-ogniowych, podczas których wykorzystywane są m.in. śmigłowce.

Czarny wojskowy śmigłowiec manewrujący nisko nad drzewami w słoneczny dzień, co nawiązuje do trwających ćwiczeń taktyczno-ogniowych Wojsk Specjalnych w Warszawie i okolicach. Więcej informacji o komunikacie na naszym portalu.
Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

Na terenie Warszawy i okolic trwają zajęcia taktyczno-ogniowe organizowane przez Wojska Specjalne. Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych, są to cykliczne ćwiczenia realizowane w porozumieniu z władzami lokalnymi.

Podczas szkolenia wykorzystywane są śmigłowce, dlatego mieszkańcy mogą usłyszeć wzmożony ruch lotniczy. W działaniach biorą udział również żołnierze przemieszczający się pojazdami służbowymi. Wojska Specjalne poinformowały, że uczestnicy ćwiczeń będą poruszać się zarówno w umundurowaniu polowym, jak i w ubraniach cywilnych. Żołnierze będą wyposażeni w broń, co stanowi element zaplanowanego szkolenia.

Czytaj też: Upały sparaliżowały kolej! Odwołano setki pociągów, PKP wydało pilny komunikat

Jak zapewniono w komunikacie, o prowadzonych działaniach zostały wcześniej poinformowane władze lokalne oraz służby porządkowe. Ćwiczenia są wcześniej uzgodnione i nie mają związku z żadnym nadzwyczajnym zagrożeniem.

Bezzałogowy Black Hawk - ćwiczenia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA
ĆWICZENIA WOJSKOWE
ĆWICZENIA