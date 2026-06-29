Upały sparaliżowały kolej! Odwołano setki pociągów, PKP wydało pilny komunikat

Upały sparaliżowały ruch pociągów. Setki odwołanych połączeń

Wieczorem PKP PLK przekazały, że udało się usunąć awarie na dwóch odcinkach linii nr 97: Radziszów–Leńcze oraz Stryszów–Stronie. Dzięki zakończeniu prac pociągi ponownie mogły kursować tą trasą. Jak wyjaśnił Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP PLK, ruch został wstrzymany z powodu deformacji torów wywołanej wysoką temperaturą. Na czas napraw pasażerowie mogli korzystać z komunikacji zastępczej.

Przedstawiciel PKP PLK zaznaczył, że do odkształceń torów i elementów sieci trakcyjnej dochodzi wtedy, gdy temperatura stali przekracza 70 st. C. W takich sytuacjach najpierw wprowadzane są ograniczenia prędkości, a jeśli uszkodzenia są poważniejsze, ruch pociągów zostaje całkowicie wstrzymany. Nad bezpieczeństwem infrastruktury kolejowej w całym kraju czuwa obecnie 180 specjalistycznych zespołów oraz 64 pociągi sieciowe kontrolujące stan torów i trakcji.

Do godz. 19.30 odwołano łącznie 258 pociągów. Dodatkowo przez sześć godzin obowiązywało wstrzymanie ruchu pociągów towarowych, aby zapewnić pierwszeństwo składom pasażerskim. PKP PLK zapowiedziały, że decyzja dotycząca ewentualnych ograniczeń dla transportu towarowego we wtorek zostanie podjęta rano.

Problemy pojawiły się również na linii kolejowej nr 169 między Tychami a Łaziskami Średnimi, gdzie doszło do tzw. wyboczenia torów. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, natomiast Koleje Śląskie uruchomiły zastępczą komunikację autobusową.

PKP PLK wprowadziły także ograniczenia prędkości na kilku odcinkach sieci kolejowej na Śląsku, m.in. między Gliwicami Łabędami a Rudzińcem Gliwickim, Sławęcicami i Kędzierzynem-Koźlem czy Nakłem Śląskim i Tarnowskimi Górami. Choć ruch w regionie odbywał się bez większych zakłóceń, część połączeń Kolei Śląskich i PKP Intercity została odwołana. Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk poinformował, że przewoźnik odwołał 12 pociągów kursujących na odcinku linii S1 między Gliwicami a Dąbrową Górniczą Ząbkowicami.

Ułatwienia dla pasażerów i prognozy na kolejne dni

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że pasażerowie PKP Intercity mogą korzystać z honorowania biletów w pociągach Polregio na terenie całego kraju, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na obsługiwanych trasach oraz Kolei Mazowieckich w warszawskim węźle kolejowym. PKP Intercity wydłużyło również możliwość zwrotu biletów bez potrącania standardowej, 15-procentowej prowizji. Z udogodnienia mogą skorzystać osoby, które kupiły bilety do 29 czerwca włącznie.

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski zapowiedział, że od 30 czerwca do 1 lipca na 11 największych dworcach w Polsce, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, pasażerom pomagać będą specjalni informatorzy udzielający informacji o zmianach w kursowaniu pociągów.

Prognozy IMGW wskazują, że fala upałów jeszcze nie ustąpi. We wtorek temperatura ma wynieść od 26 st. C na północy do 36 st. C na południu kraju, natomiast w środę termometry pokażą od 18 st. C nad morzem do nawet 37 st. C na południowym wschodzie Polski.

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