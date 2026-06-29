Truchła martwych zwierząt rozsypały się na trasie S7. Ogromne utrudnienia dla kierowców

Szokujący incydent na trasie S7 w województwie mazowieckim sparaliżował ruch w kierunku Radomia.

Z naczepy ciężarówki przewożącej martwe zwierzęta wypadły truchła bydła i trzody chlewnej, zanieczyszczając jezdnię.

Służby pracują nad usunięciem ładunku, co powoduje znaczne utrudnienia i wymaga cierpliwości od kierowców.

O szczegółach tego zdarzenia piszemy poniżej.

Martwe zwierzęta wypadły z ciężarówki. Są utrudnienia dla kierowców

Jak informuje Miejski Reporter, do zdarzenia doszło w miejscowości Promna-Kolonia w powiecie białobrzeskim na drodze ekspresowej S7. Z nieustalonych dotąd przyczyn z naczepy samochodu ciężarowego przewożącego martwe zwierzęta wypadła część ładunku. Truchła bydła i trzody chlewnej znalazły się bezpośrednio na jezdni. Niektóre zostały rozjechane przez pojazdy jadące w kierunku Radomia, co doprowadziło do zablokowania jednego z pasów ruchu.

Na miejscu pracują strażacy, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia i pomagają usuwać skutki nietypowego incydentu. Obecnie jeden pas w kierunku Radomia pozostaje nieprzejezdny, dlatego kierowcy muszą przygotować się na spowolnienie ruchu i tworzące się korki.

Utrudnienia na trasie S7. Służby czekają na koparkę

Jak podaje portal, służby oczekują na przyjazd koparki, która pomoże ponownie załadować truchła zwierząt na naczepę ciężarówki. Dopiero po zakończeniu tych prac możliwe będzie całkowite uprzątnięcie jezdni i przywrócenie normalnego ruchu. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Okoliczności, w jakich doszło do wypadnięcia ładunku z ciężarówki, będą wyjaśniane.

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