Wielka afera w Królowej Przetrwania. Skakały sobie do gardeł, bo oszukiwały?!

Królowa Przetrwania 3 - co wiadomo?

Trzeci sezon „Królowej Przetrwania” to największa rewolucja w historii tego formatu, który tym razem z anteny TVN7 awansował na główny kanał TVN. Najważniejszą zmianą jest nowa prowadząca - Izu Ugonoha zastąpiła Małgorzata Rozenek-Majdan. Program zmienił również lokalizację; po dwóch edycjach w Tajlandii, uczestniczki zostały wysłane do dżungli na Sri Lance, gdzie zamieszkały w obozie na skraju parku narodowego.

Oto pełna lista uczestniczek 3. sezonu:

Produkcja zapowiedziała, że nowa seria jest wyjątkowo brutalna pod względem warunków – po raz pierwszy w historii programu jedno z zadań musiało zostać przerwane przez ekstremalne okoliczności. Nowością jest także pojawienie się w dżungli mężczyzn, którzy wpłyną na przebieg kobiecej rywalizacji

Już od pierwszego odcinka między dziewczynami dosłownie wrzało. Dziewczyny wzajemnie regularnie oskarżały się oszukiwanie, szczególnie przy konkurencji z jedzeniem. Niektóre z nich miały nie zjadać całych dań, co oburzyło zieloną drużynę. Nikt się jednak nie spodziewał takiej eskalacji konfliktu już w 4. odcinku. Dwie uczestniczki - Mała Ania i Dominika do wielkiego baniaka na wodę, dosypywały piasek, aby wygrać luksusowy camp. Zauważyły to uczestniczki przeciwnej, różowej drużyny, w tym Aga Grzelak. Youtuberka również zaczęła dosypywać piasek, co spotkało się z oburzeniem Ilony Felicjańskiej. Przed wynikami Gosia Rozenek-Majdan wprost zapytała Dominikę, o co dokładnie chodzi.

- Zajmijmy się całokształtem. Ja oszukiwałam. Miałyśmy zjeść całą krewetkę, a ty to obrałaś, jakbyś była w 5-gwiazdkowej restauracji. Miałaś zjeść całe, nie zjadłaś. To było oszukane. Jedne oszukują przy jednym, a drugie przy innym. Tu trzeba przetrwać. Jesteśmy teraz kwita. Wy kantowałyście wtedy, my teraz - powiedziała Dominika.

Dominika nie ukrywała swojego oburzenia, szczególnie w kierunku Karoliny Pajączkowskiej, którą dosłownie zatkało. Różowa drużyna chciała zareagować na ataki ze strony zielonych, ale uciszała ich... Ilona Felicjańska. Później, przy kolacji wyjaśniła swoje zachowanie.

- Skupiamy się na tym, co my mamy zrobić. Trzeba przegrać z godnością. Mam taką propozycję - jestem szczęśliwa, że one też tam mogą spać. Nie będziemy oszukiwać, aby wygrać. Gramy uczciwie i fair. Jeżeli widzimy, że oszukują, trzeba to powiedzieć - powiedziała Ilona.

Agnieszka, Nicole i Natalia nie popierały decyzji Ilony. Według nich nie na tym polega program. Dziewczyny chcą być Królowymi Przetrwania, a czasami "trzeba przycwaniaczyć", aby coś zdobyć. Dodatkowo Natalia była oburzona zachowaniem Ilony, która w trakcie konkurencji... uciszała Natalię. Gdy dostała ona pytanie od Rozenek-Majdan, Ilona szybko ją uciszyła.

- Ja już dzisiaj nawet nie dyskutowałam. Nie chcę już. Na wszystko jest jedna odpowiedź, trzeba być taką i owaką. Mnie to męczy. Ja się nie zmienię w 2 dni i nie chcę chować swoich emocji - Natalia

