Wielka afera w Królowej Przetrwania. Skakały sobie do gardeł, bo oszukiwały?!

Paula Dąbrowska
2026-03-25 22:25

3. sezon Królowej Przetrwania to zbiór nietypowych osobowości. Od poważnej, wojennej dziennikarki Karoliny Pajączkowską, przez modelkę Ilonę Felicjańską, a po znaną influencerkę - Dominikę Rybak. Między kobietami są nieustanne starcia, ale w 4. odcinku wszystkie nie wytrzymały. Pojawiły się poważne zarzuty dotyczące oszustwa w konkurencjach.

Królowa Przetrwania 3 - co wiadomo? 

Trzeci sezon „Królowej Przetrwania” to największa rewolucja w historii tego formatu, który tym razem z anteny TVN7 awansował na główny kanał TVN. Najważniejszą zmianą jest nowa prowadząca - Izu Ugonoha zastąpiła Małgorzata Rozenek-Majdan. Program zmienił również lokalizację; po dwóch edycjach w Tajlandii, uczestniczki zostały wysłane do dżungli na Sri Lance, gdzie zamieszkały w obozie na skraju parku narodowego.

Oto pełna lista uczestniczek 3. sezonu:

Produkcja zapowiedziała, że nowa seria jest wyjątkowo brutalna pod względem warunków – po raz pierwszy w historii programu jedno z zadań musiało zostać przerwane przez ekstremalne okoliczności. Nowością jest także pojawienie się w dżungli mężczyzn, którzy wpłyną na przebieg kobiecej rywalizacji

Super Express Google News
Wielka kłótnia w Królowej Przetrwania. Zarzucono oszustwo

Już od pierwszego odcinka między dziewczynami dosłownie wrzało. Dziewczyny wzajemnie regularnie oskarżały się oszukiwanie, szczególnie przy konkurencji z jedzeniem. Niektóre z nich miały nie zjadać całych dań, co oburzyło zieloną drużynę. Nikt się jednak nie spodziewał takiej eskalacji konfliktu już w 4. odcinku. Dwie uczestniczki - Mała Ania i Dominika do wielkiego baniaka na wodę, dosypywały piasek, aby wygrać luksusowy camp. Zauważyły to uczestniczki przeciwnej, różowej drużyny, w tym Aga Grzelak. Youtuberka również zaczęła dosypywać piasek, co spotkało się z oburzeniem Ilony Felicjańskiej. Przed wynikami Gosia Rozenek-Majdan wprost zapytała Dominikę, o co dokładnie chodzi.

- Zajmijmy się całokształtem. Ja oszukiwałam. Miałyśmy zjeść całą krewetkę, a ty to obrałaś, jakbyś była w 5-gwiazdkowej restauracji. Miałaś zjeść całe, nie zjadłaś. To było oszukane. Jedne oszukują przy jednym, a drugie przy innym. Tu trzeba przetrwać. Jesteśmy teraz kwita. Wy kantowałyście wtedy, my teraz - powiedziała Dominika.

Dominika nie ukrywała swojego oburzenia, szczególnie w kierunku Karoliny Pajączkowskiej, którą dosłownie zatkało. Różowa drużyna chciała zareagować na ataki ze strony zielonych, ale uciszała ich... Ilona Felicjańska. Później, przy kolacji wyjaśniła swoje zachowanie.

- Skupiamy się na tym, co my mamy zrobić. Trzeba przegrać z godnością. Mam taką propozycję - jestem szczęśliwa, że one też tam mogą spać. Nie będziemy oszukiwać, aby wygrać. Gramy uczciwie i fair. Jeżeli widzimy, że oszukują, trzeba to powiedzieć - powiedziała Ilona.

Agnieszka, Nicole i Natalia nie popierały decyzji Ilony. Według nich nie na tym polega program. Dziewczyny chcą być Królowymi Przetrwania, a czasami "trzeba przycwaniaczyć", aby coś zdobyć. Dodatkowo Natalia była oburzona zachowaniem Ilony, która w trakcie konkurencji... uciszała Natalię. Gdy dostała ona pytanie od Rozenek-Majdan, Ilona szybko ją uciszyła. 

- Ja już dzisiaj nawet nie dyskutowałam. Nie chcę już. Na wszystko jest jedna odpowiedź, trzeba być taką i owaką. Mnie to męczy. Ja się nie zmienię w 2 dni i nie chcę chować swoich emocji - Natalia

Galeria zdjęć 64
Sonda
Oglądasz program "Królowa przetrwania"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

królowa przetrwania