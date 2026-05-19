TŁUMY zmierzają na koncert Metalliki na Stadionie Śląskim w Chorzowie! Fani dopisali - Dawid Podsiadło zagrożony?

Metallica to jeden z najsłynniejszych i największych zespołów metalowych w historii muzyki. Obchodząca w tym roku 45-lecie swojego powstania formacja pod względem koncertowym jest wyjątkowo mocno związana z naszym krajem. Grupa właśnie dziś, tj. we wtorek 19 maja, zagra nad Wisłą swój już 15. (!) koncert! Pierwsze dwa miały miejsce w lutym 1987 roku i także odbyły się na Śląsku, wtedy jednak w katowickim Spodku. Tym razem ekipa Larsa Ulricha, Jamesa Hetfielda, Kirka Hammetta i Roberta Trujillo powraca po 18 latach do Chorzowa na tamtejszy Stadion Śląski, by porwać publiczność, która zbierze się w legendarnym "Kotle Czarownic"!

ZOBACZ TAKŻE: Metallica - dlaczego "Kocioł Czarownic" pasuje do nich idealnie?

Metallica otworzyła swój sklep w Katowicach! Tak prezentuje się jego wnętrze

Czy uda się pobić rekord?

Metallica jest dziś prawdziwym koncertowym gigantem. Kolejne występy formacji przyciągają imponujące, rekordowe wręcz tłumy. Nie dziwi więc, że zespół już dwoma pierwszymi pokazami na tegorocznej trasie koncertowej po Europie: w Atenach i w Bukareszcie, pobiła rekordy pojemności obiektów, w których zagrała. Bardzo duży wpływ na to ma scena, z jaką Metallica występuje na swojej "M72 World Tour". Przypominamy, że ta ma kształt okręgu i ustawiona jest w samym środku areny czy stadionu. Do tego Snake Pit zlokalizowany jest w samym środku sceny.

Czy zespół zapisze się także w koncertowej historii chorzowskiego Stadionu Śląskiego? Przypominamy, że wciąż na ten moment rekord pojemności tego miejsca należy do Dawida Podsiadły, który na swoich koncertach z 2024 roku zgromadził, w przeliczeniu na jeden dzień, ponad 88 tysięcy fanów i fanek.

Zobacz zdjęcia tłumów, które szykują się na koncert Metalliki na Stadionie Śląskim!

O tym, czy Metallice uda się pobić osiągnięcie polskiego artysty przekonamy się oficjalnie najpewniej już niebawem. Tymczasem możemy zobaczyć, że pod Stadionem Śląskim już teraz zbiera się imponujący tłum, który rzeczywiście może świadczyć o tym, że na miejscu pojawi się liczna publiczność. Co ciekawe, fani i fanki już teraz są obecni pod stadionem, choć sama główna gwiazda na scenie pojawi się około godziny 20:30.

Zobacz poniżej zdjęcia publiczności, która wyczekuje na pierwszy od 18 lat koncert Metalliki w Chorzowie!

78

Bawisz się dziś na koncercie Metalliki w Chorzowie? Sprawdzamy obecność w sondzie: