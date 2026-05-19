Michał Szpak reaguje na wynik Alicji Szemplińskiej. Skomentował punkty na Eurowizji

Zmagania podczas 70. Konkursu Piosenki Eurowizji dostarczyły mnóstwa wrażeń i przyciągnęły przed ekrany gigantyczną publiczność z najróżniejszych zakątków globu. Naszych barw broniła Alicja Szemplińska, wykonując piosenkę „Pray” i zamykając swój start na dwunastej lokacie. Zmagania koleżanki po fachu uważnie śledził Michał Szpak, przypominając sobie własny występ na europejskiej scenie sprzed dekady. Wokalista nie potrafił ukryć zdziwienia ostatecznym podziałem punktów.

Eurowizja 2026 z sukcesem Polski. Alicja Szemplińska podbiła serca jury

W trakcie muzycznej rywalizacji Polska wreszcie mogła cieszyć się z wysokich not przyznawanych przez komisje eksperckie. Mimo początkowych wątpliwości co do szans na awans, Alicja Szemplińska bez problemu pokonała półfinał, zwyciężając w nim według oceny sędziów. W decydującym starciu nasza wokalistka aż cztery razy dostała najwyższą notę dwunastu punktów, co zagwarantowało jej siódme miejsce w rankingu specjalistów, będące najlepszym wynikiem od 1994 roku. Otrzymane od jury 133 punkty zostały powiększone o skromne 17 oczek od publiczności, dając w sumie dwunastą pozycję, co jest na równi z wynikiem Krystiana Ochmana piątym w dziejach polskim rezultatem.

Michał Szpak zaskoczony wynikiem Polski na Eurowizji. Jego jurorzy tak nie docenili

Znany wokalista otwarcie okazywał wsparcie tegorocznej reprezentantce. Michał Szpak, śpiewający w 2016 roku przebój „Color of Your Life”, myślał nawet o ponownym starcie w jubileuszowej edycji z piosenką „Fire”. Zrezygnował z pomysłu ze względu na atmosferę wokół tegorocznej Eurowizji i swoje przekonania, ale niezmiennie kibicował Alicji. Warto wspomnieć o odmiennym przebiegu jego własnej przygody w konkursie, kiedy to eksperci przyznali mu zaledwie 7 punktów, spychając go na przedostatnią lokatę. Sytuację uratowali wtedy widzowie, dając mu 222 punkty i wyciągając na ósme miejsce w tabeli, dlatego teraz muzyk był zszokowany słabym odbiorem polskiej piosenki przez publiczność.

"17 punktów?!" - napisał krótko zdziwiony wokalista, podsumowując to, co poczuło wielu widzów, poznając punkty od telewidzów dla Polski.

W głosowaniu telefonicznym nasza piosenkarka zyskała poparcie u widzów z Niemiec, Litwy, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz w kategorii Reszta Świata, zrzeszającej kraje poza stawką konkursową. Bezsprzecznie jednak potężny zastrzyk punktowy od sędziów to wspaniała nagroda za lata starań o uznanie w oczach międzynarodowych profesjonalistów.

