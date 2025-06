Izabela Janachowska, znana tancerka i prezenterka, od dawna odwiedza Dubaj wraz z rodziną. Stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich stała się dla niej miejscem szczególnym – ceni sobie tam nie tylko piękną pogodę, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, którego często brakuje w dużych europejskich miastach. Tak bardzo zauroczyła się tym miejscem, że wraz z mężem podjęła decyzję o zakupie własnego mieszkania. To koniec ciągłego tułania się po hotelach. Teraz Dubaj będzie dla nich drugim domem.

Zobacz też: Kulisy imprezy u Omeny Mensah. Izabeli Janachowskiej były potrzebne dwa krzesła! Co jedli goście?

Podczas jednego z internetowych wpisów Izabela Janachowska otwarcie mówiła o powodach, dla których uwielbia Zjednoczone Emiraty Arabskie. Podkreślała też, jak bardzo ceni tamtejszy poziom bezpieczeństwa. Dla niej, jako mamy, to aspekt kluczowy. To właśnie spokój i pewność, że nikt nie zagraża jej rodzinie, skłoniły ją do wyboru Dubaju jako miejsca do zamieszkania. W jej ocenie, w porównaniu do wielu europejskich miast, gdzie poziom przestępczości i zagrożeń bywa wyższy, Dubaj jawi się jako oaza bezpieczeństwa.

Tu jest obłęd, tu zostawicie portfel na ławce, wrócicie za godzinę i on tam nadal będzie leżał i to nieobrobiony. Dla mnie kwestia bezpieczeństwa jest bardzo ważna. Bardzo sobie cenię to miejsce za ten spokój, który mam, bo nie martwię się o kradzieże, napady, porwania. (...) Nikt cię tu nie zaatakuje w żaden sposób (...) Jako mama mam fioła na punkcie bezpieczeństwa. To, co oferuje nam teraz Dubaj, w porównaniu do Europy, faktycznie mnie przekonuje - czytaliśmy jakiś czas temu w sieci.

Zobacz też: Honorata Skarbek z gołym brzuchem skradła show Izabeli Janachowskiej. Nie dało się oderwać od niej oczu! A co z innymi?

Izabela Janachowska kupiła apartament w Dubaju

Oprócz bezpieczeństwa Izabela docenia także klimat. Choć nie ukrywa, że letnie upały potrafią być ekstremalne i sięgają nawet 50 stopni Celsjusza, to przez większość roku pogoda jest tam wyjątkowo przyjemna. Janachowska zwraca uwagę także na inne aspekty życia w Dubaju.

Kolejna rzecz to świetna pogoda, oczywiście poza latem (...) Nieskończone możliwości, otwartość na ludzi, nowoczesność, estetyka, świetna komunikacja z resztą świata, pyszne jedzonko i wspaniałe warunki dla dziecka do rozwoju - zakończyła swój wywód gwiazda.

Jak ustaliliśmy - nowy dom kosztował ją 11 milionów złotych, ale "kto bogatemu zabroni"? Niedługo z pewnością Iza pochwali się fotkami apartamentu, na co czekamy z niecierpliwością!

Zobacz też: Izabela Janachowska po latach wraca do TVN. Zdradziła, co ją przekonało. "To coś, w co naprawdę wierzę"

Zobacz naszą galerię: Izabela Janachowska-Jabłońska kupiła apartament w Dubaju za 11 milionów

Sonda Lubisz Izabelę Janachowską? Tak Nie przepadam Może trochę