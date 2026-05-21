- 17 maja 2026 roku w miejscowości Smyków (woj. małopolskie) doszło do śmiertelnego wypadku drogowego, w którym zginęli 69-letni Józef Ś. oraz jego dwaj synowie: 46-letni Andrzej Ś. i 41-letni Paweł Ś.
- Kierujący Fiatem Punto Andrzej Ś. z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i uderzył czołowo w zaparkowany ciągnik siodłowy, w wyniku czego wszyscy trzej mężczyźni zginęli. Na miejscu zdarzenia nie było śladów hamowania.
- Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej wszczęła śledztwo. Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują na obrażenia wielonarządowe, a krew pobrano do badań na obecność alkoholu i środków odurzających.
Tragedia w Smykowie. Zginął ojciec i dwaj synowie. Fiat Punto nie hamował przed kraksą z tirem
Jak wynika z dotychczasowych ustaleń Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej, do tragicznego zdarzenia doszło w godzinach porannych. 46-letni Andrzej Ś., kierując samochodem osobowym marki Fiat Punto, podróżował wraz z ojcem, 69-letnim Józefem Ś., oraz 41-letnim bratem, Pawłem Ś. Rodzina zmierzała w kierunku drogi wojewódzkiej nr 984, łączącej Mielec z Lisią Górą. Nagle, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, auto zjechało na prawą stronę jezdni. Pojazd uderzył czołowo w zaparkowany na pasie zieleni ciągnik siodłowy z naczepą. Siła uderzenia była tak duża, że spowodowała natychmiastową śmierć trzech mężczyzn.
- Na miejscu zdarzenia przeprowadzone zostały oględziny z udziałem prokuratora oraz biegłego do spraw wypadków samochodowych. W trakcie tej czynności nie ujawniono śladów hamowania – poinformowała prokuratura.
Fiat Punto będzie zbadany pod kątem sprawności technicznej
W poniedziałek, 18 maja 2026 roku, przeprowadzono sekcję zwłok wszystkich trzech ofiar. Wstępne wyniki wskazują, że przyczyną zgonu były obrażenia wielonarządowe, typowe dla ofiar poważnych wypadków komunikacyjnych. W toku sekcji pobrano również krew do szczegółowych badań na obecność alkoholu oraz środków odurzających. Wyniki te mogą dostarczyć ważnych informacji na temat stanu kierowcy w chwili zdarzenia.
Równolegle z badaniami medycznymi, Fiat Punto został zabezpieczony i zostanie poddany szczegółowej ekspertyzie przez biegłego ds. samochodowych. Specjaliści sprawdzą sprawność wszystkich podzespołów pojazdu, ze szczególnym uwzględnieniem układu hamulcowego.
Śledztwo w sprawie tragicznego zdarzenia w Smykowie prowadzone jest o przestępstwo z art. 177 § 2 Kodeksu Karnego, czyli spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym.