17 maja 2026 roku w miejscowości Smyków (woj. małopolskie) doszło do śmiertelnego wypadku drogowego, w którym zginęli 69-letni Józef Ś. oraz jego dwaj synowie: 46-letni Andrzej Ś. i 41-letni Paweł Ś.

Kierujący Fiatem Punto Andrzej Ś. z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i uderzył czołowo w zaparkowany ciągnik siodłowy, w wyniku czego wszyscy trzej mężczyźni zginęli. Na miejscu zdarzenia nie było śladów hamowania.

Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej wszczęła śledztwo. Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują na obrażenia wielonarządowe, a krew pobrano do badań na obecność alkoholu i środków odurzających.

Tragedia w Smykowie. Zginął ojciec i dwaj synowie. Fiat Punto nie hamował przed kraksą z tirem

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej, do tragicznego zdarzenia doszło w godzinach porannych. 46-letni Andrzej Ś., kierując samochodem osobowym marki Fiat Punto, podróżował wraz z ojcem, 69-letnim Józefem Ś., oraz 41-letnim bratem, Pawłem Ś. Rodzina zmierzała w kierunku drogi wojewódzkiej nr 984, łączącej Mielec z Lisią Górą. Nagle, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, auto zjechało na prawą stronę jezdni. Pojazd uderzył czołowo w zaparkowany na pasie zieleni ciągnik siodłowy z naczepą. Siła uderzenia była tak duża, że spowodowała natychmiastową śmierć trzech mężczyzn.

- Na miejscu zdarzenia przeprowadzone zostały oględziny z udziałem prokuratora oraz biegłego do spraw wypadków samochodowych. W trakcie tej czynności nie ujawniono śladów hamowania – poinformowała prokuratura.

Fiat Punto będzie zbadany pod kątem sprawności technicznej

W poniedziałek, 18 maja 2026 roku, przeprowadzono sekcję zwłok wszystkich trzech ofiar. Wstępne wyniki wskazują, że przyczyną zgonu były obrażenia wielonarządowe, typowe dla ofiar poważnych wypadków komunikacyjnych. W toku sekcji pobrano również krew do szczegółowych badań na obecność alkoholu oraz środków odurzających. Wyniki te mogą dostarczyć ważnych informacji na temat stanu kierowcy w chwili zdarzenia.

Równolegle z badaniami medycznymi, Fiat Punto został zabezpieczony i zostanie poddany szczegółowej ekspertyzie przez biegłego ds. samochodowych. Specjaliści sprawdzą sprawność wszystkich podzespołów pojazdu, ze szczególnym uwzględnieniem układu hamulcowego.

Śledztwo w sprawie tragicznego zdarzenia w Smykowie prowadzone jest o przestępstwo z art. 177 § 2 Kodeksu Karnego, czyli spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym.

13

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje