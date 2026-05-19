Zderzenie dwóch ciężarówek na DW 768. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Kraksa dwóch pojazdów ciężarowych na obwodnicy Szczurowej doprowadziła do poważnych zakłóceń w komunikacji drogowej w tym rejonie.

Siła uderzenia sprawiła, że jeden z uczestników został uwięziony we wraku , przez co podjęto decyzję o wezwaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zderzenie ciężarówek na drodze wojewódzkiej nr 768

Służby ratunkowe otrzymały informację o wypadku we wtorek, 19 maja 2026 roku, krótko przed godziną 9:00 rano. Zdarzenie miało miejsce na drodze wojewódzkiej nr 768 w rejonie obwodnicy Szczurowej, dokładnie na odcinku pomiędzy miejscowościami Borzęcin a Rylowa, gdzie doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych.

Z relacji przekazanej Radiu Eska przez mł. bryg. Daniela Słobodziana z Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku wynika, że w wyniku tego zdarzenia ucierpiała jedna osoba. W początkowej fazie interwencji strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, aby wydobyć uwięzionego poszkodowanego z rozbitego pojazdu.

Lądowanie śmigłowca LPR i działania służb

Interwencja ratowników okazała się bardzo wymagająca. Stan zdrowia rannego uczestnika wypadku wymusił na służbach wezwanie na miejsce śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, by jak najszybciej przetransportować go do szpitala.

Oprócz ratowników medycznych i załogi LPR, w akcji uczestniczyły zastępy z Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, a także strażacy ochotnicy ze Szczurowej i Borzęcina Górnego. Na miejscu interweniowała również policja, która zabezpieczała teren wypadku.

Obwodnica Szczurowej zablokowana

Zderzenie spowodowało natychmiastowe zablokowanie ruchu na DW 768. Policja prosi kierowców o kierowanie się na objazdy i unikanie tego fragmentu trasy, gdyż prace służb i usuwanie wraków mogą zająć sporo czasu.

Szczegóły i dokładne przyczyny porannego wypadku są aktualnie badane przez policjantów z wydziału drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

Poważny wypadek na obwodnicy Szczurowej. Zderzyły się dwie ciężarówki

