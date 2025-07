Kalisz. Wielkie wyróżnienie dla najstarszego maturzysty w Polsce

Józef Peruga, najstarszy maturzysta w Polsce, już dawno temu zyskał sobie szacunek swoich rodaków, ale teraz może się tym pochwalić na piśmie. W czwartek, 10 lipca, senior z Kalisza otrzymał z rąk prezydenta miasta, Krystiana Kinastowskiego, Honorowe Świadectwo Dojrzałości.

- Panie Józefie, doceniamy Pana wytrwałość w dążeniu do celu, ciekawość świata i chęć nauki, odwagę w podejmowaniu wyzwań. Stanowi Pan inspirację dla innych, przełamując bariery pokoleniowe. Cała Polska i Kalisz z podziwem obserwowały, jak swoją postawą pokazał Pan, że szacunek do wiedzy nie zna wieku. To zaszczyt mieć takiego abiturienta w naszym mieście - powiedział prezydent Kalisza cytowany przez stronę Kalisz.pl.

Jak dodaje Kinastowski, 86-latek jest "dla całej Polski pozytywnym bohaterem, ale dla pozostałych tegorocznych maturzystów po prostu sigmą". To nie wszystko, bo okazało się, że na Honorowym Świadectwie Dojrzałości pojawiły się same celujące oceny.

Pan Józek nie dał matury, ale chce znowu spróbować

Pan Józef zdawał maturę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu. Wcześniej dostarczył do OKE dokumenty potwierdzające problemy ze wzrokiem, dzięki czemu miał wydłużony czas na pisanie, możliwość korzystania z większej czcionki i nie musiał zdawać egzaminu w małej sali. To było jednak za mało.

- Nie zdałem w tym roku ani z polskiego, ani z matematyki, ani z języka niemieckiego. To chyba przez te oczy - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Senior chciałby jeszcze raz podejść do egzaminu dojrzałości w przyszłym roku, choć nie wyklucza, że będzie zdawał maturę już w innym mieście.