Jan Wieczorkowski przeszedł przeszczep włosów! Widać różnicę? Pokazał się pół roku po zabiegu

Jan Wieczorkowski przeszedł przeszczep włosów

Decyzja o przeszczepie włosów była dla Jana Wieczorkowskiego nie tylko kwestią estetyki, ale też symbolem nowego etapu w życiu. Zabieg, na który zdecydował się aktor, wymagał czasu i cierpliwości, gdyż efekty - jak podkreślają specjaliści - są najbardziej widoczne dopiero po kilku miesiącach.

Rezultat przeszczepu włosów nie pojawia się z dnia na dzień. Wymaga cierpliwości pacjenta i stosowania się do zaleceń, aby po kilku miesiącach móc dostrzec pierwsze (bardzo satysfakcjonujące!) efekty. Nie inaczej jest u naszego pacjenta, Jana Wieczorkowskiego. W materiale przedstawiamy, jak jego fryzura prezentuje się ponad pół roku później

– czytamy na profilu kliniki Dr Turowskiego na Facebooku.

Zmiana wizerunku często idzie w parze z większą pewnością siebie, a u aktora - także z otwartością na nowe wyzwania zawodowe.

Kariera Jana Wieczorkowskiego. Od "Klanu" do zagranicznego sukcesu

Jeszcze kilkanaście lat temu Jan Wieczorkowski był jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Tłumy widzów kojarzyły go przede wszystkim z rolą Michała Chojnickiego w serialu "Klan", która przyniosła mu ogromną rozpoznawalność i status gwiazdy. Później pojawiał się w hitach takich jak "U Pana Boga za piecem", "Enduro Bojz" czy "Czas honoru". Młody, przystojny, charyzmatyczny - w latach 90. i 2000. regularnie trafiał na pierwsze strony gazet.

Z czasem jednak jego obecność w show-biznesie zaczęła słabnąć. Aktor ograniczył medialne wystąpienia i skupił się na życiu prywatnym. Kluczowym momentem było odejście z "Klanu", które - choć trudne - przyniosło mu ulgę.

Kiedy odszedłem z 'Klanu' wszyscy się dziwili, a ja poczułem nagle taką ulgę, taką wolność, taką przestrzeń dla siebie. Mówię: 'W końcu żyję, ale co teraz, bo przecież trzeba zarabiać'. No i miałem wizę do Stanów, miałem już kupiony bilet i miałem jechać do Stanów robić coś

- przyznał Wieczorkowski w podcaście "Dobrze powiedziane" na kanale "Audioteki".

Choć planował wyjazd do USA i pracę fizyczną, los szybko zmienił bieg wydarzeń - tuż przed wylotem otrzymał propozycję nowej roli. Prawdziwym potwierdzeniem zawodowej formy Jana Wieczorkowskiego okazał się krótkometrażowy film "Fugue" w reżyserii Joëla Duinkerke. Produkcja została doceniona przez widzów i krytyków w Holandii oraz zakwalifikowała się do prestiżowego festiwalu Film by the Sea w Vlissingen, trafiając do finałowej piątki konkursu "Zeeuws Licht".

Film, opowiadający historię rodziny uchodźców, ma uniwersalny wydźwięk, a kreacja Wieczorkowskiego została szczególnie doceniona za autentyzm i emocjonalną głębię.

Dziś aktor prowadzi spokojne życie u boku żony Urszuli Karczmarczyk i dwóch synów. Stroni od salonów, ale - jak pokazują ostatnie miesiące - wciąż bardzo dba o swój wizerunek.

