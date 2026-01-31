Dramatyczne ferie gwiazd. Kalczyńska wróciła z limem, Tomaszewska uczestniczyła w karambolu, a Folwarską wyproszono z samolotu

Miały być narty, rajskie plaże i beztroska... A jest dramat!

Anna Kalczyńska wyleciała z dziećmi do Włoch. Niestety, na stoku zaliczyła upadek. "Nie każda mama jest olimpijską mistrzynią. Lekki upadek na rampie ostatniego dnia nart kosztował mnie (z początku niewinny) krwiak przy łuku brwiowym. Ale co! Raz się żyje! Do wesela się zagoi" - napisała w sieci, nie tracąc optymizmu, ale jej twarz nabrała koloru śliwki.

Małgorzata Tomaszewska w Dubaju była. - Mieliśmy wypadek. Pan wjechał w nas, w taksówkarz wjechał w pana. Więc był karambol - ogłosiła na Instagramie. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Nieprzyjemne przygody w trakcie podróży na Malediwy miała też gwiazda programu "Disco star", Edyta Folwarska.

System usunął nas z listy pasażerów i wyproszono nas z samolotu. Musieliśmy to załatwić, co zajęło długą chwilę, przez co stres rósł. Podczas przesiadki w Dubaju też nie mieliśmy pewności, czy polecimy dalej, czy na pewno jesteśmy w systemie

- opowiada nam Folwarska.

W drodze powrotnej wywołano mnie na lotnisku i poinformowano, że moja walizka została zniszczona i nie wiadomo, czy doleci do Polski. W końcu okazało się, że to bagaż koleżanki

- dodaje.

