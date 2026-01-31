Zofia Czernicka po latach. Kiedyś była jedną z twarzy TVP, nagle zniknęła

Zofia Czernicka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji publicznej lat 80. i 90. Dziennikarka, prezenterka i konferansjerka, którą miliony widzów znały z anteny TVP2 i z kultowych programów lifestyle’owych oraz talk-show, swego czasu uchodziła za istną królową telewizji. Nagle jednak przestała pojawiać się na antenie. Co się u niej dzieje?

Zobacz także: Zofia Czernicka: Telewizja zabrała mi dwóch ukochanych

Bajecznie dzieciństwo

Czernicka przyszła na świat w 1949 r. i miała takie dzieciństwo, jakiego większość młodych Polaków ówcześnie nie doświadczyła. Jej rodzice kładli ogromny nacisk na wykształcenie, naukę języków obcych oraz podróże.

Uczyliśmy się zatem muzyki i trzech języków obcych: francuskiego, niemieckiego i angielskiego. Codziennie w naszym domu pojawiała się przemiła Czeszka - pani Petryczkowa, która uczyła nas gry na fortepianie. Z kolei wykładowca francuskiego przychodził wieczorem do rodziców na kolację i rozmawiał z nimi po francusku, na zmianę z innym profesorem od angielskiego - opowiadała Zofia "Super Expressowi".

Zobacz także: Prezenter TVP zostaje mistrzem pogrzebów! Zaskakująca decyzja gwiazdy

W wywiadzie dla SE dodała:

Z dzieciństwa najbardziej jednak zapadły mi w pamięć wakacje. To był jedyny czas, który spędzaliśmy z rodzicami non stop. Podróżowaliśmy wartburgiem, potem skodą do Bułgarii, Rumunii, na Węgry, a kierownikiem wycieczki była mama. Piękna kobieta, 20 lat młodsza od taty. Poznali się, gdy miała 18 lat, a ojciec 39. Oboje byli nieustannie i obłędnie w sobie zakochani.

Takie wychowanie przyniosło efekty. Czernicka mówiła w kilku językach i zdobyła wyższe wykształcenie. Niespodziewanie jednak zmieniła karierę naukową na tę w telewizji.

Telewizja lat 80. bez niej? Niemożliwe

Medialna kariera Czernickiej zaczęła się, gdy zrobiła doktorat z ekologii! Jak sama wspominała, z uczelni trafiła prosto do studia, budując swoją pozycję w tv od podstaw.

(...) jako studentka poznałam swojego męża, obecnie wybitnego neurochirurga prof. Zbigniewa Czernickiego. Wyszłam za mąż, urodziłam dwójkę dzieci - Filipa i Karolinę. W ciągu tych 3 lat obroniłam jeszcze doktorat - opowiadała "Super Expressowi".

Gdy dostała się do Telewizji Polskiej, szybko stała się ulubienicą widzów. Ewidentnie miała w sobie to coś, co przyciąga innych. Dzięki takim formatom jak "Antena", "Świat kobiet" czy "Studio Lato" zyskała ogromną popularność i rozpoznawalność.

Gwiazda TVP prowadziła swoje programy przez wiele lat, poza tym nagrywała filmy dokumentalne i robiła reportaże. Była utalentowana, ale nie chodziło nie tylko o to. Jej elegancja, swoboda przed kamerą i bezpośredni kontakt z publicznością sprawiły, że zdobyła sympatię zarówno młodszych, jak i starszych odbiorców, a producenci chętnie zapraszali ją na gale, premiery i branżowe wydarzenia.

Zobacz także: Zofia Czernicka: W domu mówiliśmy w trzech językach

Co z jej życiem prywatnym?

Ale życie Czernickiej nie ograniczało się do telewizji. Prywatnie dużo się u niej działo. Choć miała męża, wdała się w romans! Związek z komentatorem sportowym Andrzejem Feliksem Żmudą okazał się tragiczny. To była miłość od pierwszego wejrzenia, którą wspominała jednak potem z wielkim żalem, bo partner zginął w wypadku samochodowym.

(...) zakochałam się w redaktorze Andrzeju Feliksie Żmudzie. Odeszłam od Zbigniewa. Byliśmy z Andrzejem razem do 1991 r., kiedy wydarzyła się tragedia - Andrzej zginął w katastrofie samochodowej. Ale rozwiodłam się dopiero po jego śmierci. Po kilkunastu latach formalnego małżeństwa - wyjawiła Czernicka..

Plotki o jej życiu uczuciowym krążyły latami - mówiono np. o jej bliskiej relacji z Krzysztofem Kolbergerem, aktorem.

Odeszła z telewizji

Po ponad dwóch dekadach w telewizji Czernicka przeszła na emeryturę. W wieku zaledwie ok. 55 lat przerwała pracę. Widzowie musieli za nią tęsknić.

Dziś, choć nie widujemy jej już na ekranie, Zofia Czernicka wciąż czasem pokazuje się publicznie. Po odejściu z TVP prowadziła konferencje, szkolenia z autoprezentacji, a do tej pory bywa na czerwonych dywanach i udziela wywiadów. Prywatnie jest babcią i kobietą bardzo aktywną fizycznie.

Zobacz także: 90-letnia gwiazda TVP zamknięta w 35-metrowej kawalerce. Kiedyś mówiła do milionów, dziś nie wychodzi z domu

Zobacz więcej zdjęć. Tomasz Sianecki w żałobie. Stracił bardzo bliską osobę. Do sieci trafił nekrolog

Maciej Orłoś: NIE JESTEM OSZOŁOMEM. Nie da się wyrzucić z TVP wszystkich z PiS | Mellina Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.