Olejnik w futrze w kwiatki, a Doda w sweterku za 50 zł. Jabłczyńska wybiera się w góry? Oceniamy zimowe stylizacje gwiazd

Oceniamy zimowe stylizacje gwiazd. Kto najlepiej? Kto najgorzej?

Doda - 3 gwiazdki

Zachwyciła swoją stylizacją. Buty, pasek i spodnie pochodzą z domu mody Yves Saint Laurent. Sweterek dostała od mamy. "Znając jej rozmach, kosztował max 50 zł" - śmieje się Doda w rozmowie z nami.

ZOBACZ TAKŻE: Doda chciała pokazać klasę, a znów pokazała biust. Gwiazda "Na Wspólnej" dodała sobie lat, a Dereszowska kilogramów. OCENIAMY stylizacje gwiazd

Małgorzata Potocka - 2 gwiazdki

Gdyby nie założyła słynnych, czerwonych okularów w grubych oprawkach, nie byłaby sobą. To jej znak rozpoznawczy i super, że aktorka zawsze jest wierna swojemu stylowi. Tym razem wyszło naprawdę fajnie. Połączenie czerwieni i błękitu to hit zbliżających się miesięcy.

Monika Olejnik - 3 gwiazdki

Nic na to nie poradzimy. Kochamy modowe szaleństwa dziennikarki. Kto inny mógłby zdecydować się na to, by zimą nosić wielki kożuch w kolorowe kwiatki? Tylko ona! Zamiast czapki wybrała zaś ciepłą chustę. Obok niej nie można przejść obojętnie.

NIE PRZEGAP: Monika Olejnik czy Włóczykij? Zaskakujący widok na warszawskiej ulicy

Edyta Bartosiewicz - 3 gwiazdki

Dawno niewidziana artystka zachwyciła stylem przed studiem "DDTVN". Do garnituru, koszuli i krawata dobrała ciepły kożuszek z misia wiązany w pasie niczym szlafrok. Efekt? Klasa i elegancja. Ona jest świadoma trendów.

Maria Dębska - 2 gwiazdki

Na warszawskich (i nie tylko) ulicach takich dziewcząt można zobaczyć dziesiątki, jeśli nie setki. Owszem, to ładna, ale aż zbyt poprawna stylizacja. Do brązu, szarości i czerni warto było dodać choć odrobinę koloru.

ZOBACZ TAKŻE: Maria Dębska miała cały stanik na wierzchu! Tak promuje nowy serial Netflixa

Joanna Jabłczyńska - 0 gwiazdek

Idealny strój na wyprawę w góry. Oczywiście, jeśli swoją wycieczkę traktujemy zbyt poważnie i góry postanawiamy nosić wydrukowane nawet na swoim ciepłym polarze. Dżinsowe spodnie z kieszeniami też odchodzą już do lamusa.

Zobaczcie wszystkie stylizacje gwiazd w naszej galerii.