Maria Dębska promuje nowy serial niecodzienną stylizacją. Aktorka miała cały stanik na wierzchu!

Maria Dębska to utalentowana polska aktorka, znana z ról w filmach: "Bo we mnie jest seks" i "Piłsudski" oraz serialach "Wojenne dziewczyny" i "W rytmie serca". Niedawno pojawiła się na premierze serialu "Tylko jedno spojrzenie", gdzie towarzyszyli jej Harlan Coben i Piotr Stramowski. Jej wszechstronność i charyzma sprawiają, że jest jedną z najbardziej obiecujących gwiazd polskiego kina. Tylko spójrzcie, jak ubrała się na to ważne wydarzenie!