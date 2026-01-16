Doda chciała pokazać klasę, a znów pokazała biust. Gwiazda "Na Wspólnej" dodała sobie lat, a Dereszowska kilogramów. OCENIAMY stylizacje gwiazd

Jak noszą się gwiazdy w nowym roku? Nie wszystkie stylowo...

Doda - 2 gwiazdki

Elegancka Doda w sukience z klasą? To jest to, na co czekamy. I prawie się udało. Bo na scenie piosenkarka prezentowała się perfekcyjnie. W prostej, acz oryginalnie skrojonej kreacji prezentowała się niezwykle szykownie. Do czasu. Pozując do zdjęć za kulisami postanowiła odsłonić biust. I cały czar prysł. Zaczęło być nieco wulgarnie. A było tak miło. Przez chwilę.

NIE PRZEGAP: Doda ujawnia kulisy pracy nad filmem i podsumowuje rok. "Sukces bywa cierpieniem". WYWIAD

Anna Dereszowska - 1,5 gwiazdki

Aktorka olśniewa urodą. Od zawsze. Ale, jak to bywa z piękną twarzą, czasem trudno jest dobrać do niej odpowiednią kreację. Tym razem się nie udało. Sukienka poszerzyła Anię, dodała jej kilogramów i odebrała uroku. Może zwyczajnie jest o rozmiar za duża? Plus za oryginalne, złote sandałki.

Anita Sokołowska - 3 gwiazdki

Tu nie ma się do czego przyczepić! Pięknie skrojony garnitur aktorki przywołał na myśl lata 80., kiedy marynarki podkreślały ramiona i ostro rysowały kontury sylwetki. I choć kolor szary bywa nudny - nie w tym wypadku. Prosty makijaż i "nieułożone" włosy dodały całości nowoczesności. Nie ma nic gorszego niż starannie ułożony lok!

Gwiazda "Na Wspólnej" nie popisała się dobrym stylem. Tak ubrała się na premierę

Lucyna Malec - 0 gwiazdek

Gwiazda serialu "Na Wspólnej" pojawiła się na premierze teatralnej. Kozaki są świetne. Ścięte czubki są bardzo modne. Ale reszta? Sukienka nadawałaby się na pogrzeb, a cekinowa narzutka dodaje lat. Tak samo jak fryzura. Pani Lucyna ma dopiero 59 lat. Może prezentować się młodo i szykownie. Może następnym razem się uda!

Marika - 3 gwiazdki

Nie możemy oderwać wzroku! Piosenkarka i prezenterka telewizyjna ogłosiła swoją ciąże w wyjątkowo stylowy sposób. Prosta, lecz olśniewająca (dosłownie!) kreacja sprawdziła się na medal. Marika nie zrezygnowała też z charakterystycznych warkoczyków, które nosi od wielu lat. To się nazywa styl!

Małgorzata Socha - 3 gwiazdki

Nie ma co dyskutować. Małgosia jest jedną z najlepiej ubranych aktorek w Polsce. I nawet, gdy się nie stara, wygląda świetnie. Tym razem wybrała czerwony garnitur. Ale nie taki zwykły. Wystarczyło drobne drapowanie w talii marynarki, by kreacja nabrała oryginalności, a figura gwiazdy została perfekcyjnie podkreślona. Uwielbiamy to!

ZOBACZ TAKŻE: Małgorzata Socha ujawnia sekret młodego wyglądu. Pieści twarz... prądem. Zaskakujące metody

Zobaczcie w naszej galerii wszystkie opisane stylizacje gwiazd. Zgadzacie się z nami?