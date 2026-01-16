Doda chciała pokazać klasę, a znów pokazała biust. Gwiazda "Na Wspólnej" dodała sobie lat, a Dereszowska kilogramów. OCENIAMY stylizacje gwiazd

2026-01-16 4:30

Zimy, mrozy i rozpoczynające się ferie nie zniechęcają celebrytów do pojawiania się na imprezach! Zwłaszcza, że styczeń to czas rozdawania nagród za miniony rok. Nasz dziennikarz, Adrian Nychnerewicz, surowym okiem ocenił stylizacje gwiazd na gali "Paszportów Polityki" oraz rozdania statuetek dla najlepszej Marki Roku. Nie wszyscy popisali się dystyngowanym stylem i klasą. Zobaczcie stylizacje Dody, Małgorzaty Sochy czy Anny Dereszowskiej. Kto wyglądał najlepiej, a kto zaliczył wpadkę?

Jak noszą się gwiazdy w nowym roku? Nie wszystkie stylowo...

Doda - 2 gwiazdki

Elegancka Doda w sukience z klasą? To jest to, na co czekamy. I prawie się udało. Bo na scenie piosenkarka prezentowała się perfekcyjnie. W prostej, acz oryginalnie skrojonej kreacji prezentowała się niezwykle szykownie. Do czasu. Pozując do zdjęć za kulisami postanowiła odsłonić biust. I cały czar prysł. Zaczęło być nieco wulgarnie. A było tak miło. Przez chwilę. 

Anna Dereszowska - 1,5 gwiazdki

Aktorka olśniewa urodą. Od zawsze. Ale, jak to bywa z piękną twarzą, czasem trudno jest dobrać do niej odpowiednią kreację. Tym razem się nie udało. Sukienka poszerzyła Anię, dodała jej kilogramów i odebrała uroku. Może zwyczajnie jest o rozmiar za duża? Plus za oryginalne, złote sandałki.

Anita Sokołowska - 3 gwiazdki

Tu nie ma się do czego przyczepić! Pięknie skrojony garnitur aktorki przywołał na myśl lata 80., kiedy marynarki podkreślały ramiona i ostro rysowały kontury sylwetki. I choć kolor szary bywa nudny - nie w tym wypadku. Prosty makijaż i "nieułożone" włosy dodały całości nowoczesności. Nie ma nic gorszego niż starannie ułożony lok! 

Lucyna Malec - 0 gwiazdek

Gwiazda serialu "Na Wspólnej" pojawiła się na premierze teatralnej. Kozaki są świetne. Ścięte czubki są bardzo modne. Ale reszta? Sukienka nadawałaby się na pogrzeb, a cekinowa narzutka dodaje lat. Tak samo jak fryzura. Pani Lucyna ma dopiero 59 lat. Może prezentować się młodo i szykownie. Może następnym razem się uda! 

Marika - 3 gwiazdki

Nie możemy oderwać wzroku! Piosenkarka i prezenterka telewizyjna ogłosiła swoją ciąże w wyjątkowo stylowy sposób. Prosta, lecz olśniewająca (dosłownie!) kreacja sprawdziła się na medal. Marika nie zrezygnowała też z charakterystycznych warkoczyków, które nosi od wielu lat. To się nazywa styl!

Małgorzata Socha - 3 gwiazdki

Nie ma co dyskutować. Małgosia jest jedną z najlepiej ubranych aktorek w Polsce. I nawet, gdy się nie stara, wygląda świetnie. Tym razem wybrała czerwony garnitur. Ale nie taki zwykły. Wystarczyło drobne drapowanie w talii marynarki, by kreacja nabrała oryginalności, a figura gwiazdy została perfekcyjnie podkreślona. Uwielbiamy to! 

Zobaczcie w naszej galerii wszystkie opisane stylizacje gwiazd. Zgadzacie się z nami?

