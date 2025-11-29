Nie uwierzysz, czego WSTYDZIŁY SIĘ te gwiazdy! Szokujące wyznania polskich celebrytek

Marcelina Zawadzka (36 l.), Miss Polonia i prezenterka, której urody mogą pozazdrościć miliony kobiet, wyznała ostatnio, że przez lata miała kompleks związany z biustem. Przez za duży rozmiar piersi nie miała możliwości podjąć pracy modelki. Okazuje się, że nie ona jedna wstydziła się swoich kształtów.

Kiedyś to był mój ogromny kompleks... Właśnie przez biust przegrywałam często castingi do pokazów mody dużych projektantów. Tak, były takie czasy, że to się nie wpisywało w kanon "piękna", kanon modelki

- napisała Marcelina w sieci.

Polecamy: Gwiazdy Polsatu to prawdziwe "bikiniary"! Co jedna to bardziej rozgogolona...

Z dużym biustem długo nie mogła się pogodzić Kasia Cichopek (43 l.).

Pół życia miałam problem. Miałam duży biust, ale nie było odpowiednich rozmiarówek biustonoszy w sklepach. Wciąż byłam niezadowolona. Miałam kompleks w okresie dojrzewania. Nie miałam tak, że mój biust rósł sukcesywnie. Ja od razu miałam tak, że mój biust był duży. W szkole jest tak, ze chłopcy śmieją się z dziewczyn. Nosiłam duże, obszerne t-shirty, by nie eksponować swoich piersi

- wyznała kiedyś "Super Expressowi". W akceptacji ciała pomógł jej program "Taniec z Gwiazdami".

Duży biust z pracy modelki dyskwalifikował też Joannę Krupę (46 l.). Z tym, że ona wcześniej go powiększyła. Niestety, za bardzo. Ówczesny menadżer doradził jej kolejną operację - tym razem wymiany wkładek na skromniejsze.

Klient chciał wziąć mnie do katalogu, ale powiedział, że mam za duży biust. Agent powiedział mi wtedy: "Słuchaj, zmień sobie biust, to gwarantuję ci ten kontrakt". I zmniejszyłam go wtedy. Miałam za duży, chciałam być jak Pamela Anderson. Ale pamiętam to jak dziś, gdy powiedzieli mi, że jeśli chcę robić karierę jako modelka, to muszę zmniejszyć, bo inaczej nie ma dla mnie miejsca

- wyznała ostatnio Joanna Krupa, dodając, że bardzo ufała swojemu agentowi, dlatego posłuchała jego rad.

Niedawno, bo dwa lata temu, dobijając do pięćdziesiątki na operację zdecydowała się też aktorka Monika Jarosińska. Gwiazda kultowego serialu "Samo życie" od zawsze chciała mieć większy biust.

Moje koleżanki, które zrobiły operacje piersi, mówiły mi: "Nie masz pojęcia, jak twoje życie się zmieni". Nie miałam bladego pojęcia, o czym one tak naprawdę mówiły. Teraz, po operacji, przyznaję im rację. Czuję się dużo pewniej siebie. Przede wszystkim kobieco

- mówi nam gwiazda, które powiększyła biust z rozmiaru A na C.

Na nietypową operację jakiś czas temu zdecydowała się prezenterka stacji Polo TV, Edyta Folwarska (38 l.). Jakiś czas temu podniosła piersi metodą liftingującą.

Wcześniej musiałam podklejać biust taśmami

- wyznała nam.

Z kolei modelka Karolina Gilon (35 l.) zdecydowała się na operację pomniejszenia dekoltu, by odciążyć swój cierpiący kręgosłup. Dziś wszystkie panie są pewniejsze siebie. I równie piękne!

Narożny pokazuje głowę z przeszczepionymi włosami, a jego żona biust. Wszystko mają z Turcji! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.