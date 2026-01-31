Marta Kaczyńska miała nazywać się zupełnie inaczej! Jej mama przed laty wyjawiła tajemnicę

Marta Kaczyńska chroni swoją prywatność, poświęca się rodzinie i pisze felietony. Unika rozgłosu, ale publicznie poparła Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej.

Pierwotnie Marta Kaczyńska miała mieć na imię Kasia. Rodzice rozważali imię Kasia, ale ostatecznie zmienili zdanie.

Powodem zmiany imienia były inicjały "KK". Lech Kaczyński uznał, że inicjały "KK" nie brzmią dobrze.

Imię Marta oznacza "panią domu" i symbolizuje praktyczność, organizację i lojalność. Imię ma aramejskie pochodzenie i charakteryzuje osobę odpowiedzialną i gościnną.

Marta Kaczyńska pilnie strzeże swojego życia prywatnego i zazwyczaj stroni od błysku fleszy. Poświęca się przede wszystkim rodzinie oraz rozwojowi swojej kariery czy pisaniu felietonów dotyczących tematów budzących największe emocje. Ostatnie publiczne wystąpienia zaliczyła podczas wiecu Karola Nawrockiego podczas kampanii wyborczej, gdzie wyraziła swoje poparcie dla jego kandydatury na prezydenta Polski oraz wsparła jego rodzinę, która mierzyła się z hejtem. Wielu osobom trudno sobie wyobrazić, że mogłaby się nazywać inaczej, a jednak niewiele brakowało!

Maria Kaczyńska o imieniu dla córki

Nadanie imienia dziecku to dla rodziców zawsze poważna sprawa. Często cała rodzina angażuje się w wybór, wyszukując najodpowiedniejszą propozycję. Dla jednych najważniejsza jest tradycja, dla innych oryginalność, jedno jednak pozostaje niezmienne - poszukiwania zaczynają się na długo przed narodzinami. podobnie było w przypadku Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy głowili się nad wyborem imienia dla swojej córki.

W jednym z wywiadów sprzed lat była pierwsza dama zdradziła, że początkowo ich jedynaczka miała się nazywać Kasia. Dopiero po pewnym czasie od porodu zdecydowano się na Martę.

- Po kilku tygodniach mąż stwierdził, że inicjały "KK" nie najlepiej brzmią. Poza tym ja niespecjalnie lubię zdrobnienia, a wydawało mi się, że Marta to imię, którego się nie zdrabnia. Zostałam wyprowadzona z błędu już na pierwszym szczepieniu, gdy pielęgniarka zwróciła się do córki: "Marcia, pokaż rączkę!" - powiedziała w wywiadzie z "Wprost" w 2007 roku.

Jak widać, rodzice potrafią brać pod uwagę najróżniejsze szczegóły, gdy chodzi o nadawanie imion dzieciom. W tym przypadku zadecydowały inicjały!

Znaczenie imienia Marta

Imię Marta wywodzi się z języka aramejskiego i oznacza „panią domu” lub „gospodynię”, co w dużej mierze definiuje tradycyjnie przypisywany mu charakter. Osoba nosząca to imię zazwyczaj twardo stąpa po ziemi, wyróżniając się niezwykłą praktycznością, doskonałą organizacją oraz realizmem w działaniu. Jako biblijna patronka zapobiegliwości, Marta symbolizuje kobietę aktywną i lojalną, na której wsparcie zawsze można liczyć w trudnych chwilach. Choć bywa postrzegana jako osoba poważna i konkretna, pod tą powłoką kryje się ogromna gościnność oraz naturalna zdolność do tworzenia domowego ciepła. To imię o silnych, antycznych korzeniach, które mimo upływu lat pozostaje ponadczasowym symbolem odpowiedzialności i wewnętrznej siły.

