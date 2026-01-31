Ela Romanowska pokazuje się z Darkiem "Stolarzem" i mówi wprost: „Jaki Ken, taka Barbie”. Internet pęka ze śmiechu

Romanowska śmieszkuje ze stolarzem

Ela Romanowska doskonale wie, jak bawić się konwencją i… algorytmem Instagrama. Na jej profilu pojawiła się seria zdjęć, na których aktorka występuje w różowym wydaniu, a u jej boku pojawia się Darek „Stolarz” – w wersjach dalekich od plastikowego ideału Kena, za to bardzo swojskich i celowo przerysowanych.

Wraz z @darek_stolarz_ jesteśmy gotowi do nakręcenia Polskiej wersji filmu Barbie! Jaki Ken, taka Barbie. Myślę, że jest ogień, a co Wy myślicie

– napisała Romanowska, zostawiając fanom wolną rękę do komentowania. I dokładnie to się wydarzyło.

Pod wpisem szybko zaroiło się od reakcji. Jedni chwalili pomysł i dystans do siebie, inni żartowali jeszcze ostrzej. „Najlepsze duo. Nikt by nie powiedział, że tam jest Ken” – napisała jedna z obserwatorek. „Jest potencjał”, „Para idealna”, „Biorę w ciemno. Oboje” – dorzucali kolejni. Całość wyraźnie utrzymana jest w tonie zabawy, bez aspiracji do wiernego kopiowania hollywoodzkiego hitu. To raczej komentarz z przymrużeniem oka – pokazanie, że polska „Barbie” może być bliższa codzienności, a Ken wcale nie musi wyglądać jak z plastiku.

Wcześniej Darek rozbawiał Szelągowską i jej ekipę

Przypomnijmy, że Darek „Stolarz”, przez lata był jedną z najbardziej lubianych twarzy programów Doroty Szelągowskiej w TVN. Po głośnym rozstaniu ze stacją zdecydował się na nowy rozdział w Polsacie. Jego przejście z TVN do Polsatu było szeroko komentowane w branży i wśród widzów, bo przez lata kojarzony był niemal wyłącznie z formatami Doroty Szelągowskiej, a zmiana stacji oznaczała dla niego jedno z najgłośniejszych telewizyjnych przetasowań ostatnich sezonów.

Dołączył do ekipy programu "Nasz nowy dom", który od kilku sezonów prowadzi Ela Romanowska. To właśnie na planie tej produkcji zaczęła się ich relacja – oparta na wspólnej pracy i podobnym poczuciu humoru. Romanowska nie ukrywała sympatii do nowego członka zespołu, publicznie chwaląc go za zaangażowanie, serce do ludzi i energię, jaką wnosi na plan. Z czasem zawodowa chemia przeniosła się także do mediów społecznościowych – stąd coraz śmielsze żarty, wspólne zdjęcia i w końcu… Barbie i Ken w polskim wydaniu.

