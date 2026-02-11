Salomon XT-Whisper: Dziedzictwo w nowoczesnym wydaniu

Historia XT-Whisper sięga archiwów marki, gdzie pierwotnie powstał jako techniczny model stworzony z myślą o kobietach startujących w biegach terenowych. Z czasem jego charakterystyczna sylwetka oraz funkcjonalny design zaczęły rezonować poza światem sportu. Dzisiejsza odsłona to świadoma reinterpretacja oryginału - balansująca pomiędzy techniczną precyzją a modową ekspresją.

Nowy XT-Whisper zachowuje estetyczne DNA linii XT, jednocześnie nadając mu świeżość poprzez warstwową konstrukcję, kontrastowe grafiki oraz połączenie matowych i błyszczących powierzchni. Dynamiczna forma, wyraziste tekstury i dopracowane detale premium tworzą sylwetkę, która równie dobrze odnajduje się na ulicy, jak i w bardziej funkcjonalnym kontekście użytkowym.

Pod modową formą kryje się zaawansowana technologia. System SensiFit™ odpowiada za stabilne, precyzyjne dopasowanie stopy, otulając ją dla większego komfortu i kontroli ruchu. Sznurowanie Quicklace™ umożliwia szybkie, intuicyjne wiązanie oraz pewne trzymanie od pięty aż po palce. Dodatkowy język ochronny zabezpiecza stopę przed zanieczyszczeniami, a wzmocniona rama podeszwy zwiększa stabilność i poczucie pewności podczas chodzenia.

Twarzą kampanii została Dina Ayada - artystka o marokańsko-belgijskich korzeniach, której twórczość łączy hip-hop, R&B, pop oraz globalne brzmienia. Jej bezkompromisowa energia, autentyczność i multidyscyplinarne podejście do sztuki idealnie oddają charakter XT-Whisper: styl, który nie podąża za trendami, lecz je redefiniuje.

XT-Whisper to nie tylko sneakers - to kulturowy manifest, który łączy przeszłość z przyszłością, sport z modą oraz funkcjonalność ze stylem.

i Autor: XT-Whisper/ Materiały prasowe

