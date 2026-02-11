Jedna rutyna, trzy kroki i efekt tafli - kwas glikolowy w pielęgnacji włosów

Matowe, pozbawione życia włosy często tracą swój blask, bo ich powierzchnia staje się nierówna i bardziej podatna na uszkodzenia. Gdy łuski włosa nie przylegają idealnie, światło nie odbija się równomiernie, a fryzura wygląda na szorstką i zmęczoną. Rozwiązanie? Składnik aktywny znany dotąd głównie z pielęgnacji skóry, który dziś rewolucjonizuje także pielęgnację włosów: kwas glikolowy.

KWAS GLIKOLOWY - SEKRET GŁADKIEJ TAFLI

Kwas glikolowy to organiczny związek chemiczny, który należy do grupy kwasów AHA, czyli alfa-hydrokwasów. To jeden z najbardziej cenionych składników kosmetologicznych, wyróżniający się bardzo małą cząsteczką, dzięki czemu może skutecznie działać na powierzchni włókna włosa. W pielęgnacji, pełni funkcję wygładzającą, pomagając domknąć łuski i poprawiając jakość pasm. To właśnie dlatego formuły wzbogacone kwasem glikolowym pozwalają uzyskać efekt tafli, bo po ich użyciu włosy są gładkie i odbijają światło jak po profesjonalnej laminacji w salonie.

Proces zamykania łusek włosa związany jest również z procesem zakwaszania ich, dlatego używanie go jest szczególnie polecane do pielęgnacji włosów po intensywnych zabiegach chemicznych takich, jak koloryzacja włosów.

JEDNA RUTYNA, TRZY KROKI I EFEKT TAFLI NA WŁOSACH

Linia L’Oréal Paris Elseve Glycolic Gloss to domowa rutyna stworzona specjalnie dla włosów matowych, które potrzebują wygładzenia i blasku. Prosty rytuał pielęgnacyjny składa się z trzech kroków, które zapewniają włosom długotrwały efekt gloss, bez wychodzenia z domu.

Krok 1: Szampon nabłyszczający

Pierwszym etapem rutyny jest oczyszczenie włosów i przygotowanie ich do dalszej pielęgnacji. Szampon nabłyszczający L’Oréal Paris Elseve Glycolic Gloss do włosów matowych usuwa zanieczyszczenia, jednocześnie rozpoczynając proces wygładzania włókna włosa.

Krok 2: Odżywka nabłyszczająca

Drugi krok to intensywne wygładzenie i pielęgnacja. Odżywka nabłyszczająca L’Oréal Paris Elseve Glycolic Gloss wzbogacona kwasem glikolowym nie obciąża włosów, pozostawiając je miękkie i wygładzone.

Już ten duet nadaje włosom dwa razy więcej lustrzanego blasku

Krok 3: Serum bez spłukiwania

Ostatnim elementem rutyny jest wykończenie pielęgnacji i ochrona efektu tafli. Serum nabłyszczające L’Oréal Paris Elseve Glycolic Gloss bez spłukiwania otula powierzchnię włókien włosa, zapewniając 10 razy większą gładkość przez 72 godziny**, natychmiastowy połysk i termoochronę do 230 stopni.