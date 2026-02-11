Wiosenna moda pobudzający zmysły - sprawdzi się również w walentynki. Amore. Sotto Le Stelle 2026

W rodzinnej manufakturze pod Wenecją polska wizja projektancka i romantyzm łączy się z włoskim artigianale. Nowa odsłona modeli Holly, Carrie, Charlotte i Marilyn to efekt pracy bez pośpiechu i nadprodukcji – rzemiosło w najczystszej formie. Tym razem modele wykonane zostały z jedwabnej satyny w intensywnych kolorach, pulsujących na delikatnych paskach okalających stopę.

Klasycznie już, wszystkie okucia – sprzączki z miniaturowym brelokiem i kulki na obcasach, subtelne na większości modeli, wyraziste na Marilyn – są pozłacane 24-karatowym złotem i wykonywane na zamówienie we włoskich manufakturach. To nie gotowe komponenty, ale elementy tworzone specjalnie dla marki, z tą samą dbałością, z jaką dobierane są materiały i kształtowane formy.

“Amore. Sotto Le Stelle” to kolekcja dla kobiet, które rozumieją, że najpiękniejszy gest miłości zaczyna się od wyboru, który robi się dla siebie.

Drugi drop kolekcji Sotto Le Stelle – już teraz na vandanovak.com.

i Autor: Vanda Novak/ Materiały prasowe