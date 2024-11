Przez to grudnik gubi liście i może całkowicie zmarnieć. Wystarczy ta jedna zmiana w Twoim podlewaniu, a grudnik znów się zazieleni i obsypie kwiatami

Przyklej to do podeszwy butów zimowych, a przestaniesz się ślizgać po śniegu. Będziesz twardo stąpać po ziemi. Sposób na ślizgające się buty

Dlaczego grudnik gubi liście i marnieje?

Grudnik inaczej nazywany kaktusem bożonarodzeniowym naturalnie pochodzi z terenów Ameryki Południowej. Najlepiej rośnie w lasach deszczowych. Lubi wilgoć i nie potrzebuje dużej ilości słońca. W Polsce grudnik kojarzony się z kwiatem kwitnącym późną jesienią oraz zimą, Jego kolorowe kwiaty zdobią domy w okolicy Bożego Narodzenia. Grudnik nie jest wymagającym kwiatem ale potrzebuje minimalnego zaangażowania. W naturze grudnik lubi wilgotne powietrze. Jest to najczęstsza przyczyna marnienia grudnika w naszym klimacie. Zimą powietrze w Polsce staje się mroźne i suche. Rozkręcone grzejniki jeszcze bardziej przesuszają powietrze i sprawią, że staje się one niewłaściwie dla grudnika. O tej porze roku pamiętaj, by regularnie zraszać kwiat. Raz w tygodniu wstawiaj go do wanny lub do zlewu i obficie pryskaj jego liście. Zimą grudnik należy podlewać około raz w tygodniu. Ważne, by ziemia w doniczce nie była przesuszona. Zbyt duża ilość wody może jednak doprowadzić do gnicia korzeni. Kolejnym powodem powodującym marnienie grudnika jest nadmiar nawożenia. Dodatkowo odżywienie kwiatów zimą jest bardzo potrzebne Dostarcza roślinom potrzebnych im składników odżywczych i stymuluje procesy wzrostu i kwitnienia. Z drugiej jednak strony za dużo nawozów może przynieść odwrotny skutek. Zimowe nawożenie grudnika można rozpocząć po tym, jak kwiat wypuście pierwsze pąki.

Wystarczy ta domowa odżywka, a grudnik się podniesie. Jeszcze przed Bożym Narodzeniem pokryje się kwiatami

Do odżywienia grudnika wystarczy Ci domowa odżywka z pokrzywy. Może być ona przygotowana zarówno ze świeżych liści oraz suszonych. Świeżą pokrzywę należy jednak wcześniej wysuszyć. Zagotuj pół litra wody i przelej ją do słoika. Włóż do niego liście pokrzywy i odstaw napar na kilka dni. Po tym czasie rozcieńczaj go z wodą i podlewaj grudnika.

Pokrzywa to bogactwo cennych składników odżywczych do kwiatów. Zawiera ona między innymi witaminy A, C, K oraz te grupy B, azot, fosfor, potas, żelazo, magnez, wapń, cynk, krzem, mangan, a także kwasy organiczne. Wspomagają one procesy wzrostu oraz kwitnienia. Pobudzają rośliny do lepszej fotosyntezy oraz poprawiają kondycję kwiatów.