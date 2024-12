Rozgnieć i podlej marniejącego storczyka. Zadziała niczym steryd na kwitnienie. Wysyp pąków zauważysz po kilku dniach. Domowa odżywka do storczyka

Rozgnieć i podlej marniejącego storczyka. Zadziała niczym steryd na kwitnienie

Storczyk stał się w ostatnich latach jednym z najbardziej lubianych kwiatów. Kobiety dwoją się i troją, aby odpowiednio pielęgnować storczyki, a te odwdzięczają się spektakularnymi kolorowymi kwiatami, które przepięknie zdobią wnętrza mieszkania. Czasami jednak możemy poświecić pielęgnacji storczyka naprawdę mnóstwo czasu i energii, a on jak na złość nie wypuszcza nowych pąków. Co więcej - bywa, że storczyk z różnych przyczyn zaczyna marnieć. Co należy zrobić w takiej sytuacji, aby uratować roślinę? Jeśli wykluczysz, że została ona przelana, to przygotuj odżywkę do storczyka z czosnku. Obierz jeden ząbek czosnku i go rozgnieć. Następnie zalej letnią wodą i po 1 godzinie podlej marniejącego storczyka. Taka domowa odżywka zadziała na niego niczym steryd na kwitnienie. Szybko zauważysz jak zasypuje się nowymi pąkami.

Jak uratować marniejącego storczyka?

W pierwszej kolejności, gdy zauważysz, że Twój storczyk marnieje, to sprawdź stan jego korzeni. Być może został przelany? Wówczas należy przesadzić roślinę do podłoża wyjątkowo chłonnego, a zarazem przepuszczalnego. Najpierw delikatnie wyjmij roślinę z doniczki i przytnij ostrym nożykiem suche korzenie. Oczyść je dobrze z ziemi (możesz użyć pędzla malarskiego) i przyjrzyj się, czy niektóre z nich nie obumarły. Wówczas konieczne jej obcięcie tych części korzenia za pomocą ostrego noża. W nowej i przeźroczystej doniczce należy przygotować specjalny drenaż z kory oraz węgla aktywnego. Potem przesadź swojego storczyka i przysyp jego korzenie odpowiednią ziemią.

Pielęgnacja storczyków

W pielęgnacji storczyków wystarczy przestrzegać kilku zasad, a będą pięknie kwitły i tym samym ozdabiać wnętrza naszego domu. Po pierwsze to rośliny, które trzeba dość często podlewać, jednocześnie uważając, aby jej nie przelać. Najlepszym rozwiązaniem jest nawilżanie, czyli raz w tygodniu podlej storczyka, a po chwili usuń nadmiar wody z podstawy doniczki. W ustaleniu odpowiedniej częstotliwości podlewania pomocny okaże się kolor korzeni storczyka. Jeśli są zielone - wstrzymaj się z nawadnianiem rośliny. Jak będą mieć biały kolor, możesz śmiało chwytać za konewkę.